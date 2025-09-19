Trump’a kral sofrası

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın İngiltere ziyareti kapsamında önceki gün Windsor Kalesi’nde devlet ziyafeti düzenlendi. Ev sahibi İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Kral 3. Charles ile Kraliçe Camilla’nın yanı sıra Galler Prensi William ve Prenses Kate de katıldı. Tören, geleneksel tören geçidi, atlı araç alayı ve ordunun onur kıtasının saygı duruşu ile başladı. Güvenlik önlemleri yoğundu. Windsor bölgesinde polis, atlı birlikler, hava devriyeleri ve diğer koruma birimleri görev yaptı. Protokol gereği kale etrafındaki alanlar sınırlandırıldı. Ziyaretçilerden ve yemek sırasında yapılan konuşmalar kadar öne çıkan bir diğer detay ise davetlilere sunulan yemekler oldu.

MÖNÜDE GÖZE ÇARPANLAR

İngiliz medyası Kral Charles’ın davetlilere hangi yemekleri hazırlattığını detaylarıyla paylaşarak mönüyü yayınladı. Sunulan yemekler İngiliz-üst düzey ziyafet geleneğini yansıtırken, bazı seçimler Trump’ın kişisel tercihlerine ve dönemine gönderme yaptı. İlk yemek Hampshire su teresi panna cotta, parmesan kurabiye ve bıldırcın yumurtası salatası oldu. Ana yemek olarak ise kekik ve tuzlu otlarla tatlandırılmış soslu, kabakla sarılmış organik Norfolk tavuğu ballotine servis edildi. Tatlı olarak ise, içi Kentish ahududu sorbesi ve hafif haşlanmış Victoria erikleriyle doldurulmuş vanilyalı dondurma sunuldu.

DİKKAT ÇEKEN İÇECEKLER

Diyet kola içmeyi tercih ettiğini sık sık açıklayan Trump için sunulan içecekler de ilgi çekiciydi. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre 1998, 2000, 2016 ve 2018 yıllarından dört farklı şarap sunuldu. Yemek sonrasında servis edilen içeceklerde Trump’ın ABD’nin hem 45’inci hem de 47’nci başkanı olduğu hatırlatılırken 1945 yılında üretilen bir şarap ve Trump’ın İskoçyalı olan annesinin doğum tarihi olan 1912 yılında üretilen Hennessy marka bir konyak sunuldu.

İŞ DÜNYASI DA MASADAYDI

Oturma düzeni de sembolik göndermeler içeriyordu. Trump, Kral Charles ve Prenses Catherine arasında, Melania Trump ise Kraliçe Camilla ve Prens William arasındaki konumlarda oturdu. Yemekte, sadece kraliyet üyeleri değil; iş, teknoloji ve siyaset dünyasından önemli figürler de bulundu. Teknoloji ve iş dünyasından Apple CEO’su Tim Cook, OpenAI CEO’su Sam Altman, Nvidia Başkanı Jensen Huang gibi isimler yer aldı. Rupert Murdoch gibi medya figürleri de yemekteydi.

ÖZEL HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Kral ve Kraliçe, ziyaret onuruna 250. yıldönümünü anması için Trump’a özel olarak hazırlanmış ve elle ciltlenmiş deriden Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi nüshası hediye etti. Ayrıca, Trump’ın Ocak 2025’teki ikinci yemin töreninde Buckingham Sarayı üzerinde dalgalanan Birleşik Krallık bayrağı da kendisine verildi. First Lady Melania Trump’a ise, el yapımı gümüş ve mineli bir kase ile özel yapım bir el çantası hediye edildi. Trump da, Kral Charles’a “Ikinci Dünya Savaşı’ndaki müttefikliğin hatırlatıcısı olarak” dönemin başkanı Eisenhower’ı kılıcının bir replikasını hediye etti. Kraliçe Camilla’ya ise Tiffany&Co’dan 18 ayar altın, pırlanta ve yakut çiçekli bir broş hediye edildi.

KIYAFETLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Windsor Kalesi’nde Trump çifti için düzenlenen görkemli yemekte birbirinden şık kıyafetler de dikkat çekti. Galler Prensesi Kate Middleton, ziyafette giydiği Phillipa Lepley marka altın renkli, çiçek desenli el işi dantelden yapılma elbisesiyle göz kamaştırdı. Kombininin dikkat çeken diğer parçası ise elmas ve incilerden oluşan tacıydı. 1914 yılında Kraliçe Mary için tasarlanan 135 milyon dolarlık ‘Aşıklar Düğümü’ adlı taç Prenses Diana’nın da favorisiydi. First lady Melania da Carolina Herrera tasarımı sarı gece elbisesiyle davete damga vururken optik yanılgı nedeniyle kemerin lila mı yoksa pembe mi olduğu tartışma konusu oldu. Yakın çevresinden yapılan açıklamada, kemerinin “Paskalya moru” tonunda olduğu belirtildi. Renk farkının ise fotoğraf düzenlemelerinden veya flaş ışıklarından kaynaklandığı ifade edildi.

MODACILAR NASIL BULDU

PROTOKOLE UYGUN DEĞİL

Dilek Hanif: “Kate Middleton her zamanki tarzından taviz vermemiş. Klasik, zamansız tercihler yapıyor. Riskli olmayan, protokole uygun, kibar bir tercih yapmış. Gayet hoş ve zarif gözüküyor. Melania Trump’ınki ise protokole uygun bir kıyafet değil. Genelde şık giyinen bir kadın ama bu sefer beğenmedim. Kemeri, yakanın

olduğu yer, renk; genel olarak beğenmedim.”

KATE TAM BİR PRENSES

Zeynep Tosun: “Kate klasik ama ona yakışan bir elbise seçmiş. Tam bir prenses bence. Melania ise daha Amerikan bir seçim yapmış. Moda bir kıyafet. Tamamen karakterlerini yansıtıyorlar. Ama Kate Middleton’ın giydiği tarzı ben saraya daha çok yakıştırıyorum. Melania birazcık yazlık kalmış sarayda. Yine de Trump’ın yanında bir renk, bir enerji olmuş.”

MELANIA KURAL TANIMIYOR

Cengiz Abazoğlu: “Kate kraliyet protokol kurallarına uygun, klasik ve şık bir seçim yapmış. Melania ise protokol kurallarına uygun olmayan, flaş tonlu ve başarısız dikiş işçilikli elbisesi içinde hoş bir görüntü elde edememiş. Melania kural tanımıyor. Giysisinin resmi bir lisanı olmalı.”

BİRİ ZARİF, DİĞERİ MODERN

Özlem Süer: “Kate Middleton’ın altın tonlu dantel elbisesi, zamanın ötesine taşınan bir zarafet ve ince işçilik ile haute couture’ün naif ama güçlü yanını hatırlatıyor. Renk seçimi, altın ve sisli krem tonlarıyla güven ve asalet hissi veriyor. Melania Trump’ın elbisesi minimal, düz kesim, güçlü bir renk enerjisiyle sahnede varlık gösteriyor. Bel hattındaki mor-lila kemer, sade formlara taze bir sofistike vurgu katıyor. Bu iki görünüm, couture’ün iki yüzünü aynı karede buluşturuyor. Biri zarif, tarihsel, dantelli ve heykelsi, diğeri minimal, renk enerjisiyle modern ve güçlü.”