Trump’a korona kuşatması

Salgın döneminde ekonomik krizin virüsten daha fazla can kaybına yol açabileceği çıkışlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın (73) çevresinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı artıyor.

Trump’ın yaveri: Beyaz Saray’da ilk COVID-19 vakası hafta ortası Başkan Trump’ın yaverlerinden birinde tespit edildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e de test yapıldı ve sonuç negatif geldi” bilgisine yer verdi.

Pence’in sözcüsü:

Beyaz Saray’dan ikinci korona haberi Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sözcüsü Katie Miller (25) ile ilgili oldu. Beyaz Saray’da üst düzey toplantılara katılan, Trump’a erişimi olan Miller’ın testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sözcü Miller, Trump’ın danışmanlarından Stephen Miller’ın da eşi. Katie Miller’da korona çıkması nedeniyle önceki gün Iowa’ya gitmeye hazırlanan Pence’in uçağında bulunan altı kişi olası bulaş nedeniyle uçaktan indirildi. Katie Miller, en son perşembe günü Melania ve Donald Trump çifti ile Pence ve eşinin de katıldığı, cemaat liderlerinin davetli olduğu Beyaz Saray’ın bahçesinde yapılan duaya katılmıştı. Trump’ın korumasından sorumlu Gizli Servis’ten de 11 çalışanın koronaya yakalandığı belirtiliyor.

Ivanka’nın danışmanı:

Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın asistanına da koronavirüs tanısı konulduğu bildirildi. CNN’in haberine göre, yaklaşık 2 aydır Ivanka Trump ile uzaktan çalışan asistanı COVID-19’a yakalandı. Asistanın hastalığın herhangi bir belirtisini göstermediği belirtildi. Ivanka ile eşi Jared Kushner’in testinin ise negatif çıktığı kaydedildi.

FDA Başkanı karantinada:

ABD’de ilaç ve aşıların onayından sorumlu Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) başkanı Stephen Hahn (60), kendisini gönüllü karantinaya aldığını açıkladı. Stephen Hahn’ın muhtemelen Sözcü Katie Miller ile teması olduğu belirtiliyor.

HER GÜN TEST



ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray yaverlerinden birinde koronavirüs çıkması üzerine yardımcısı Pence ile her gün test yaptırmaya başladıklarını belirtmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise temizlik, sosyal mesafe gibi Başkan’ı korumak için her türlü önlemin alındığını söylemişti. ABD’de dün itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 322 bin 215’e can kaybı ise 78 bin 622’ye çıktı.