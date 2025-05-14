Trump'a Katar'da görkemli karşılama: 200 milyar dolarlık 'tarihi' anlaşma imzalandı

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği ziyaretin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Orta Doğu turunun ikinci durağı için Doha'ya gelen Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Hamad Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Katar'a ait F-15 savaş uçakları, başkanlık uçağı Air Force One havalimanına inene kadar gökyüzünde eşlik etti.

Trump, Doha'da deve gösterisi ve kırmızı renkli Cybertruck'lardan oluşan bir filo ile karşılandı. Trump, Katar devletinin resmi idari binasına giden yol boyunca dizilen develere ilişkin yorumda bulundu.

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Scene in Qatar from President Trump’s motorcade! 🐪 pic.twitter.com/20I4DEQuZ6 — Margo Martin (@MargoMartin47) May 14, 2025

ABD Başkanı, "Bu develeri takdir ediyoruz. Uzun zamandır böyle deve görmemiştim" dedi.

ABD VE KATAR ARASINDA 'TARİHİ' ANLAŞMA

Katar Emiri, Doha'daki Emirlik Divanında yapılan görüşmede, "Trump'ın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk ABD Başkanı olduğunu ve bundan onur duyduklarını" belirterek, gün içinde ikili ilişkiler, yatırımlar gibi bir çok konuyu ele alacaklarını söyledi.

Al Sani, "Asıl en önemli gündemimiz bölgeye barış getirmek. Bay Başkan sizi uzun yıllardır tanıyorum ve sizin barış insanı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum ve bizler de bunu istiyoruz. Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD'nin FIFA 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için Trump'ı tebrik eden Al Sani, Katar'ın 2024 Dünya Kupası deneyimini ABD ile paylaşabileceğini belirtti.

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ABD Başkanı Trump, uzun süredir dost olduklarını söyleyerek Katar'ın sadece bölge konusunda değil Rusya-Ukrayna gibi krizlerde de barış için çalıştığını ifade ederek , "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek." İfadesini kullandı.

Katar'a dostluğundan dolayı teşekkür eden Trump, Emirlik Divanının "mermerlerinden" övgüyle bahsetti.

Al Sani ve Trump ikili görüşmenin ardından iş birliği anlaşmaları imza törenine geçti.

ABD ve Katar arasında, savunma ve Boeing satın alımı konusunda anlaşmalar imzalandı.

ABD Başkanı Trump, Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma yaptığını açıkladı.

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TRUMP'IN ZİYARETİ GAZZE'DE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE ETKİSİ

Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Doha'nın "ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olarak Katar-ABD-Mısır ortak arabuluculuk çabalarının ilerlemesine katkı sağlamasını ümit ettiğini" dile getirdi.

Katar haber ajansı QNA'ya verdiği röportajda Ensari, Trump'ın ziyaretinin "gerilimin sona erdirilmesi ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için çabaların birleştirilmesi ve uluslararası baskının artırılması adına önemli bir fırsat teşkil ettiğini" kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, ziyaret sırasında ele alınması muhtemel en önemli konular arasında güvenlik ve savunma iş birliği, Gazze Şeridi ve Filistin meselesindeki gelişmeler ile ekonomik ve yatırım ortaklığının yer aldığını belirtti.