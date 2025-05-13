Trump’a Katar uçağı ABD’yi karıştırdı

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) Boeing 747-8 uçağı hediye edileceğini duyurdu. Pentagon’un 40 yıllık başkanlık uçağı Air Force One yerine Boeing 747-8 uçağını kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın “tamamen ücretsiz” olacağını vurguladı.

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

Bu tür büyük kapsamlı hediyelerin kabul edilebilmesi için ABD Anayasasına göre Kongre onayı gerekiyor. Bu nedenle hediyenin kabulünü kolaylaştırmak amacıyla uçağın Pentagon’a hibesi Trump’ın başkanlık görevinin bitmesi bitmeden Trump Başkanlık Kütüphanesi’ne bağışlanması planlanıyor. Bu yöntemle Trump’ın görev süresinin sonrasında da uçağı kullanmasının yolu açılıyor.

Demokrat Kongre üyeleri, uçağın fiyatının yaklaşık 400 milyon dolar olduğuna işaret ederek, Trump’ın başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra da bu uçağı kullanabilecek olmasının etik olup olmadığını sorguladı. Trump, paylaşımında Demokratları da hedef alarak, bu işlemin “kamuya açık ve şeffaf” bir işlem olmasına rağmen demokratları rahatsız ettiğini dile getirdi.