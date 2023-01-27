Trump’a Facebook ve Instagram yasağı kalktı

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Trump’ın hesapları, taraftarlarının 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi’ne düzenledikleri saldırıyı öven paylaşımlarda bulunmasının ardından kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle askıya alınmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, Trump’ın hesaplarının ciddi bir tehdit oluşturmadığı kanaatiyle bu kararın alındığı belirtildi. Öte yandan ABD’li girişimci Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından kısa süre sonra aynı şekilde bu platformdaki hesabı da tekrar erişime açılan Trump, Twitter’a dönmemişti. Trump sosyal medya platformlarından aforoz edilmesinden sonra Truth Social isimli bir platform kurmuştu. Eski başkanın kendi platformunun kullanırlığını arttırmak için popüler uygulamalara dönmediği belirtiliyor.