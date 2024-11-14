Trump’a desteğinin karşılığını aldı: Elon Musk tasarruf bakanı

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Seçim kampanyası döneminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a verdiği maddi destek ve sahibi olduğu X isimli platformdaki siyasi söylemlerle ön plana çıkan dünyanın en zengin işinsanı Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti içinde hızla yükselen genç isimlerden Vivek Ramaswamy ile birlikte Devlet Verimlilik Bakanı oldu. Trump ayrıca salı günü Savunma Bakanı, CIA Direktörü, Ortadoğu Özel Temsilcisi, İç Güvenlik Bakanı ve İsrail Büyükelçisi de atadı. Trump’ın, Savunma Bakanı olarak Fox News sunucusu ve eski asker Pete Hegseth’i ataması büyük tartışmalara sebep olurken, sıkı İsrail yanlısı Yahudi Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Filistinlilerin varlığını kabul etmeyen İsrail Büyükelçisi ataması da “Önce İsrail” mi yoksa “Önce Amerika” mı sorularına sebep oldu. Bu arada Florida Senatörü Marco Rubio’nun da Dışişleri Bakanlığı için beklenen adaylığı da Trump tarafından dün resmi olarak açıklandı.

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TELEVİZYON SUNUCUSU SAVUNMA BAKANI OLDU

Donald Trump’ın dünyanın en büyük ordusunun başına getireceğini duyurduğu Pete Hegseth (44), uzun zamandır Fox News isimli muhafazakâr kanalda sunuculuk ve yorumculuk yapan eski bir asker. Atama büyük tepki çekerken, Hegseth’in bu görev için tecrübesi sorgulanıyor. Hegseth, 2003 yılında Princeton Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, Ordu Ulusal Muhafızları’nda yüzbaşı olarak görev aldı ve Afganistan ve Irak’ın yanı sıra Guantanamo’da da görev yaptı.

SURİYE’DEN ÇEKİLMEYE KARŞI

Kadınların orduda bulunmaması gerektiğini savunan Hegseth, savaş suçu işlemiş ABD askerlerinin serbest bırakılması gerektiğine inanıyor. Geçmişte ABD’nin Suriye’den çekilmesi gerektiğine karşı çıkmış, Türkiye’den “İslamcı” diyerek bahsetmiş ve YPG/PKK terör örgütü için “Kürt müttefiklerimiz” demişti.

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EVANJELİST VAİZ İSRAİL’E BÜYÜKELÇİ

Donald Trump’ın İsrail Büyükelçisi eski Arkansas Valisi ve Evanjelist vaiz Mike Huckabee (69) olacak. Sıkı bir siyonist olan Huckabee, Filistin halkı diye bir şey olmadığını ve Batı Şeria’nın İsrail toprağı olduğunu savunuyor.

VAAT EDİLMİŞ ÜLKE

Batı Şeria’nın ilhakı için “elbette bir olasılık” diyen Huckabee, İsrail devletinin Tanrı tarafından vaat edildiğine inanan isimlerden. İki devletli çözüm için “aptalca bir fikir” diyen Evanjelist vaiz, İran için de “öldürülmesi gereken bir yılan” değerlendirmesi yapıyor. Huckabee ayrıca Türkiye’nin NATO’da olmaması gerektiğini savunuyor. Trump, OrtaDoğu Özel Temsilcisi olarak da, Yahudi müteahhit ve emlak yatırımcısı Steve Witkoff’ı (67) atadı. Trump, Witkoff için “Steve, dahil olduğu her projeyi ve topluluğu daha güçlü ve daha müreffeh hale getirdi. Steve, barış için yılmaz bir ses olacak” dedi.

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DEVLETTE İSRAFI BİTİRME GÖREVİ

Elon Musk’ı bakan yapma kararını salı gecesi duyuran ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, “Büyük Elon Musk’ın, Amerikan yurtsever Vivek Ramaswamy ile birlikte Devlet Verimlilik Bakanlığı’na (DOGE) liderlik edeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. DOGE aynı zamanda Musk’ın desteklediği kripto paranın da ismi.

‘MANHATTAN PROJESİ’ GİBİ

Devlet Verimlilik Bakanlığı ilk olarak Trump ve Musk’ın ağustos ayında yaptığı X sohbet odasında ortaya atılmıştı. Trump, “Bu iki harika Amerikalı, devlet bürokrasisini dağıtmak, aşırı düzenlemeleri kaldırmak ve federal kurumları yeniden yapılandırmak için yönetimimin önünü açacak” dedi. Trump, DOGE bakanlığını 1940’larda başlatılan ve atom bombasının bulunmasına öncülük eden “Manhattan Projesi’ne” benzetti.

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YA VERİMLİLİK YA İFLAS

Bakanlığı aldıktan sonra X’te yazan Musk, “ya devleti verimli hale getiririz ya da Amerika iflas eder” dedi. Dünyanın en zengin işinsanı ayrıca devletin borç faizinin savunma bütçesini (900 milyar dolar) geçtiğini belirtti ve devlet kurumlarının devasa büyüklüğünü azaltacağını söyledi. Seçim döneminde Trump için yaklaşık 200 milyon dolar harcayan Musk, kurduğu özel sistemle Ekim ayında her gün bir seçmene 1 milyon dolar ödemişti.

CIA’NIN BAŞINA SADAKAT ATAMASI

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nin başına John Ratcliffe (59) seçildi. Trump’ın ilk döneminde 2020-2021 arasında Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Ratcliffe, bazı diğer atamaların aksine belli bir tecrübeyle geliyor. Atamayı duyuran Donald Trump, Ratcliffe’in sadakatini, “Clinton seçim kampanyasının operasyonu olan sahte “Rus işbirliğini” ifşa etmekten, FBI’ın halkın özgürlüklerini ihlal etmesini yakalamaya kadar, John Ratcliffe her zaman Amerikan halkına karşı hakikat ve dürüstlük için bir savaşçı oldu” ifadeleriyle övdü. Yönetimin İran konusunda yeterince sert olmadığını savunan Ratcliffe, Çin’e yönelik politikalarda kendini şahin olarak niteliyor.

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Öte yandan Trump, Ulusal İtihbarat Direktörlüğüne de Tulsi Gabbard’ı atadı. Trump Gabbard için şunları söyledi: “Tulsi’nin kariyerini tanımlayan korkusuzluğunu istihbarat topluluğumuza yansıtacağına, anayasal haklarımızı savunacağını ve barışı güvence altına alacağını biliyorum. Tulsi hepimizi gururlandıracak” dedi.

GÖÇ KARŞITI VALİ İÇ GÜVENLİK BAKANI

ABD’de İç Güvenlik Bakanlığı için Trump’ın adayı Güney Dakota Valisi Kristi Noem oldu. Yasa dışı göç konusunda en şahin isimlerden biri olan Noem, Trump’a ve politikalarına sıkı sıkıya bağlı bir müttefik. Trump, resmi olarak atama duyurusunu yaptığı açıklamada, “Kristi, Sınır Güvenliği konusunda oldukça güçlü durdu” dedi. Trump’ın vaat ettiği “tarihin en büyük sınır dışı etme operasyonu” sırasında kendisine büyük bir görev düşecek olan Noem, Meksika sınırında bir eyaletin valisi olmasa da bu konuda en keskin isimlerden biri oldu. Bu yıl adı, yazdığı kitap sonrası skandalla anılan Noem, kitabında avcı olarak eğitmek istediği 14 aylık köpeği Noem’i av dönüşü bir ailenin tavuklarına saldırınca nasıl tüfekle vurarak öldürdüğünü anlatıyor. Öte yandan Trump, Kongre Üyesi Matt Gaetz’i de başsavcı olarak atadı. Trump’a sadık olan Gaetz’in X platformundaki biyografisinde “Floridalı Adam, savaş için yaratıldı” yazıyor.

TRUMP: SORUNSUZ BİR GEÇİŞ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

ABD’de 5 Kasım seçimlerinden zaferle çıkan ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın daveti üzerine geçiş görüşmeleri için dün Beyaz Saray’ı ziyaret etti. Trump tarihi ziyarette Biden’a iktidarın sorunsuz bir şekilde devredilmesi taahhüdü için teşekkür etti. “Politika zor bir alan ve çoğu zaman pek hoş bir dünya değil. Ancak bugün hoş bir dünya ve bunu gerçekten takdir ediyorum” diyen Trump, “Sorunsuz bir geçiş için sabırsızlanıyorum” dedi. Biden da, başkanlık görevini Trump’a sorunsuz bir şekilde devredeceğini vurgulayarak, “Pürüzsüz bir geçiş süreci olmasını bekliyoruz, ihtiyacınız olan her şeyi karşılamak üzere yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” dedi.