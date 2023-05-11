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Trump’a cinsel tacizden 5 milyon dolar ceza

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#Donald Trump#Tecavüz#Ceza
Trump’a cinsel tacizden 5 milyon dolar ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 07:00

ESKİ ABD Başkanı Donald Trump (76), yazar E. Jean Carroll’a (79) 1990’lı yıllarda cinsel tacizde bulunmaktan, daha sonra da kendisine ‘yalancı’ yakıştırması yaparak iftira atmaktan suçlu bulundu.

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New York’ta bir hafta süren dava duruşmalarının sonucunda jüri heyeti, Trump’ı cinsel istismar, darp ve iftiradan suçlu buldu. Dava sonucunda Trump’ın Carroll’a cinsel taciz ve darp nedeniyle 2 milyon, iftira nedeniyle 3 milyon olmak üzere 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. Trump’ın avukatı Joseph Tacopina, temyize gideceklerini açıkladı.

KABİNDE TECAVÜZ İDDİASI

Magazin dergisi yazarı E. Jean Carroll, Donald Trump’ın 1996 ilkbaharında New York’taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında tecavüz ettiğini iddia etmiş, Trump iddiaları reddetmişti. Jüri de tecavüz iddialarını kabul etmedi.

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#Donald Trump#Tecavüz#Ceza

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