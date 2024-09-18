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Trump'a bir geçmiş olsun telefonu da Harris'ten...

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Harris#Biden
Trumpa bir geçmiş olsun telefonu da Harristen...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 10:31

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından eski Başkan Donald Trump'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğini iletti.

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The Hill gazetesinin haberine göre, katıldığı bir etkinlikte konuşan Harris, geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için Trump'ı aradığını söyledi.

Harris, Trump'la görüşmesinde, ABD'de "politik şiddete yer olmadığı" söylemini yinelediğini kaydederek, "Bu seçimde ve bu yarışta olmamın birçok nedeni var ve bunlardan biri de demokratik yollarla demokrasimiz için mücadele etmek. Politik şiddete hayır." dedi.

"KEŞKE BİDEN BENİ ARAMASAYDI"

Trump da yaptığı açıklamada, Biden ve Harris'in kendisini aradığını ve konuşmalarında "çok nazik" olduklarını belirtti.

Biden'ın telefon görüşmesinde kendisine "Olanlardan dolayı üzgünüm" dediğini aktaran Trump, "Bana karşı çok nazikti dün. Bir yandan kendi kendime 'Keşke aramasaydı' diye düşündüm. Çünkü çok nazikti." dedi.

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Trump, Harris'in de telefon görüşmesi boyunca "nazikçe" konuştuğunu vurgulayarak, "Ama gerçek şu ki rakip tarafından saygı duyulan insanlara sahip olmalıyız." ifadesini kullandı.

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#ABD#Harris#Biden

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