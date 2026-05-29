Trump’a benzetildi… Sarı ‘saçları’ hayatını kurtardı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, hayvanın devlet korumasına alındığını duyurdu. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki manda, bayram öncesinde kurban edilmek üzere çoktan satılmıştı. Hayvanın internette büyük bir popülarite kazanması ve halkın yoğun ilgisi üzerine yetkililer, güvenlik gerekçelerini öne sürerek sürece müdahale etti. Alıcıya ödediği ücret iade edilirken, hayvanın başkent Dakka’daki ulusal hayvanat bahçesine nakledilmesine karar verildi. Görsellerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından manda ülke çapında fenomene dönüştü. Binlerce kişi, mandayı görmek için uzak bölgelerden akın ediyor.