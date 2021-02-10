Trump'a azil davasında şok! Kendi partisi 'yargılansın' dedi

ABD Senatosu, eski Başkan Donald Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olup olmadığına ilişkin oylamada, yargılamanın anayasal olduğu sonucuna ulaştı.

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Trump'ın azil yargılamasının yapıldığı Senato Genel Kurulu, ilk gün oturumlarını, görevi sona ermiş bir başkanın yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin oylama ile tamamladı.

Oylamada 44 Cumhuriyetçi senatör Trump'ı yargılamanın anayasal olmadığı yönünde oy kullanırken, 56 senatör ise yargılamayı anayasal buldu. 50 Demokrat senatörün yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.

Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek nihai oylama için bir "turnusol kağıdı" olarak görülen oylamanın sonucu, Trump'ın Kongre baskınında halkı isyana teşvik suçlamasından aklanacağına işaret ediyor.

Amerikan medyası, Trump'ın suçlu bulunabilmesi için gereken 67 oya ulaşılmasının mevcut Senato aritmetiğinde pek mümkün olmadığı yorumlarını öne çıkardı.

Oylamanın ardından oturumlarına ara veren Senato Genel Kurulu, yerel saatle çarşamba öğlen yeniden bir araya gelecek.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

​​​​​​​Trump, ABD tarihinde hem azil istemiyle 2. kez yargılanan ilk başkan, hem de görevi sona erdikten sonra azil istemiyle yargılanan tek başkan olarak kayıtlara geçmişti.

TRUMP'IN AVUKATLARI KARŞI ÇIKTI

Donald Trump'ın avukatları azil istemiyle yargılanma sürecine karşı çıktı. Trump'ın normal bir vatandaş olduğunu dile getiren avukatlar bu nedenle azil sürecine tabi tutulmaması gerektiğini savundu. Avukatlar azil sürecinin siyasi olduğunu savunarak Trump'ın artık görevde olmaması sebebiyle anayasa aykırı olduğunu da ileri sürdü. Trump'ın avukatı David Schoen "Demokratların anayasayı gerekçe göstererek ulaşmak istediği, Donald Trump'ın yeniden siyasi bir makama aday olmasını engellemektir ancak bu anayasaya hakaret" diye konuştu. Schoen azil sürecini "doyumsuz hırs" diye tanımladı.





SUNUM KAVGASI

Trump'ın avukatlarından Bruce Castor'un 45 dakikalık konuşması ise Demokratlar tarafından "birbiriyle bağlantısı olmayan, dağınık" bir konuşma olarak nitelendirildi. Trump hakkındaki azil sürecinin anayasal olmadığı yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler Kevin Cramer ve John Coryn de Demokratların sunumunun daha iyi olduğunu teslim etti. Demokratlar ise Trump'ın avukatlarının dile getirdiği tezlere karşı çıkarak, Temsilciler Meclisi'nin azil sürecini Trump resmi olarak görevinden ayrılmadan bir hafta önce, 13 Ocak'ta açtığını hatırlattı. Demokratlar senatodaki oylama öncesindeki sunumlarında ayrıca Kongre baskını sırasında çekilen trajik görüntülerin yer aldığı videolara da yer verdi. Öte yandan, Senato'nun oylamasının ardından Çarşamba günü Trump hakkındaki suçlamalara dair tartışmaların başlaması bekleniyor. Bu tartışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

ABD BAŞKANI BİDEN, TRUMP’IN ATADIĞI SAVCILARI GÖREVDEN ALIYOR

ABD Başkanı Biden yönetiminin eski Başkan Donald Trump tarafından atanan 56 savcının istifasını istemeye hazırlandığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eski Başkan Donald Trump tarafından atanan 56 savcının istifasını istemeye hazırlandığı açıklandı. ABD medyasında çıkan haberlere göre, hassas siyasi dosyalar üzerinde çalışan iki savcının ise bu karardan muaf tutulması bekleniyor. Amerikan medyası, Adalet Bakanlığı’ndan adını vermediği bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, istifa taleplerinin savcılara bugünden itibaren iletilmesi bekleniyor. Ancak savcıların görevden ayrılmaları sürecinin haftalarca sürebileceği tahmin ediliyor.

DELAWARE SAVCISINA DOKUNMAYACAK

Biden yönetiminin bu kapsamda Delaware eyaleti savcısı David Weiss’tan görevde kalmasını isteyeceği belirtiliyor. Savcı Weiss, Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ilişkin vergi soruşturması dosyasıyla ilgileniyor. Adalet Bakanlığı yetkilisine göre, Connecticut savcısı John Durham’dan görevden ayrılması istenecek; ancak savcının eski Başkan Trump’ın Rusya ile ilişkilerine ilişkin soruşturmanın kaynağını araştırmak üzere atandığı özel yetkili savcılık görevine devam edeceği belirtiliyor.

KONGRE BASKINI DAVALARINA ÖZEL SAVCI

Adalet Bakanlığı’ndan bir başka yetkiliye göre, Biden yönetiminin özel olarak başkent Washington’daki savcı vekili Michael Sherwin’i de yalnızca 6 Ocak’ta Trump yanlılarının işgal ettiği ABD Kongresi saldırısıyla ilgili davalarla ilgilenmek üzere bağımsız bir göreve getirmesi bekleniyor.