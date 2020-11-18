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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 00:24 | Son Güncelleme:

Trump'a ağır darbe! En çok o eyalete güveniyordu

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Trump'a ağır darbe! En çok o eyalete güveniyordu
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ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın seçim ekibi, "usulsüz" şekilde oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle Pensilvanya eyaletinde açtığı davayı kaybetti

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi bugün, Trump ekibinin Cumhuriyetçi gözlemcilerin "hukuk dışı" bir biçimde Philadelphia kentindeki oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle açtığı davayı görüştü.

Mahkeme, 2'ye karşı 5 oy ile aldığı karar ile gözlemcilerin Philadelphia'da nerede duracaklarına ilişkin kesin bir kural olmadığını ve bu kuralların bölgelerin kendi inisiyatifinde olduğuna hükmetti.

Alınan bu karar ile Trump'ın seçim kampanya ekibi kendileri için büyük önem arz eden bu davayı kaybetmiş oldu.  ABD'de 3 Kasım lalı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

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