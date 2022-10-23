Trump zorla ifade vermeye götürülebilir

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Kongre’deki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek yasal olarak suç sayılıyor. Yani bu durumda Donald Trump, kendisi gitmezse polis zoruyla ifadeye götürülebilir.

14 KASIM’A KADAR VAKTİ VAR

Komite Trump’tan, Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki şahsi iletişimleri dahil olmak üzere bazı belgeleri 4 Kasım’a kadar sunmasını ve 14 Kasım’a kadar da ifade vermesini istedi. Komite Başkanı Bennie Thompson ve Başkan Yardımcısı Liz Cheney imzalı mektupta konuya dair şöyle denildi:

“Eski bir başkana yönelik mahkeme celbinin önemli ve tarihi bir eylem olduğunun farkındayız. Bu eylemi hafife almıyoruz. Herhangi bir ABD başkanının bir seçimi baltalamak ve barışçıl iktidar değişikliğini engellemek için yürütülen ilk ve tek girişimin merkezindeydiniz. Bu Kongre’ye kanlı bir saldırıyla sonuçlandı.”