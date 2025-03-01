Trump Zelenski’yi azarladı! Oval Ofis’te gergin anlar

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere dün Beyaz Saray’daydı. İki lider haftalardır görüşülen ve en sonunda karara bağlanan ‘nadir mineral anlaşması’nı imzalamak için bir araya geldi. Anlaşma imzalanmadan önce Oval Ofis’te görüşme gerçekleştiren liderler arasında tartışma yaşandı. Trump, Zelenski’ye “Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Ya bizle anlaşırsınız ya da biz yokuz” ifadelerini kullandı.

PUTİN SORUSUNDAN KAÇTI

İki lider, görüşme öncesinde Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nın dışında gülümseyerek el sıkıştı. Bu sırada Trump gazetecilere dönerek Zelenski için ‘çok şık giyinmiş’ tanımını kullandı. Bir diğer detay da Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili soruya yanıt vermemesi oldu. İki lider Oval Ofis’e geçmeden önce Trump’a bir gazeteci tarafından ‘Putin’e bir mesajı olup olmadığı’ soruldu. Ancak ABD Başkanı soruyu duymamazlıktan geldi. Bunun yerine yumruğunu kaldırarak selam verdi.

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‘OVAL OFİS’E GELMENİZ SAYGISIZLIK’

Anlaşma öncesi Oval Ofis’te bir araya gelen iki lider basına açık bir toplantı gerçekleştirdi. Gündemdeki en önemli madde de Ukrayna ve ABD arasında müzakere edilen ‘nadir mineral anlaşması’idi. Zelenski, daha önce yaptığı açıklamalarda bu anlaşmaya güvenlik garantileri dahil edilmesini talep ediyordu. Oval Ofis’teki görüşmenin ilk anlarında Zelenski, Putin’e yönelik daha yumuşak yaklaşımı nedeniyle Trump’a sitem etti. Trump’a savaş vahşetinin fotoğraflarını gösteren ve Putin’e atıfta bulunan Zelenski, “Topraklarımızda bir katille uzlaşma olmamalı” dedi. Bu esnada toplantıda bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, “Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis’e gelmeniz, bence saygısızlık” diye tepki gösterdi.

‘BİZ OLMADAN KAZANAMAZSIN’

Bunun üzerine Trump, Zelenski’ye “Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum” ifadelerini kullandı.

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BIDEN’A APTAL DEDİ

Toplantının ortasında Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden için de aptal tanımını kullandı. ABD’nin “aptal” bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenski’nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savunan Trump,“Her zaman taviz vermek zorundasınız ve Zelenski’ de taviz verecek” sözlerini vurguladı.

TRUMP: ZELENSKİ BARIŞA HAZIR DEĞİL

Görüşmenin ardından Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda, açıklamada bulundu. Trump, “Zelenski’nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir. Oval Ofis’e saygısızlık etti” ifadelerini kullandı.

‘TEŞEKKÜRLER AMERİKA’

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Buna göre tansiyonu yüksek geçen görüşme sonrası iki liderin basın toplantısı iptal edildi. Zelenski, planlanandan daha erken ABD’den ayrıldı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, ortak basın toplantısının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğinin Ukraynalılara bağlı olduğunu söyledi. Toplantının ardından X hesabından paylaşımda bulunan Zelenski de “Teşekkür ederim Amerika. Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de bunun için çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

AVRUPA’DAN UKRAYNA’YA DESTEK

Avrupalı liderler, Beyaz Saray’daki Trump-Zelenski tartışmasının ardından sosyal medya hesaplarından tepkilerini paylaştı:

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: Ukrayna yalnız değildir.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: Ukrayna, İspanya seninle.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: İsveç, Ukrayna’nın yanında.

Polonya Başbakanı Donald Tusk: Sevgili Zelenski, Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda: Ukrayna, asla yalnız yürümeyeceksin.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris: Ukrayna’nın yanındayız.