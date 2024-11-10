Trump Zelenski ile konuşuyordu: Telefonu Musk’a uzattı

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ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın Ukrayna’da nasıl bir plan önereceği tartışma yaratırken çarşamba günü Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin tebrik için aradığında yanında Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk’ın da olduğu ortaya çıktı.

MUSK’A TEŞEKKÜR ETTİ

İlk Axios haber sitesinin duyurduğu iddia, Ukraynalı yetkili tarafından AP Ajansı’na doğrulandı. Buna göre 25 dakika süren görüşme sırasında bir ara Trump telefonu Elon Musk’a uzattı. Musk’ın görüşmenin tamamında yanında olmadığı tahmin edilirken, Zelenski’nin Amerikalı girişimciye Starlink uydu sistemi üzerinden Ukrayna’ya verilen destekten ötürü teşekkür ettiği bildirildi. Starlink platformu sayesinde Ukraynalı askerler, ücra bölgelerde bile internete erişim sağlarken bu da Rus güçlere karşı bir avantaj elde etmelerine imkan veriyor.

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ELON MUSK NE YAPACAK

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump’ı tebrik için aradığında Elon Musk’ın yine yanında olduğu anlaşılmıştı. Donald Trump’ın kampanyasına milyonlarca dolar akıtan, mitinglerine çıkan Elon Musk’a yeni dönemde Trump’ın kabinesinde devletin verimliliğinin arttırılması gibi resmi bir görev verilebileceği söyleniyor. Öte yandan SpaceX şirketi üzerinden devlet ihaleleri alan Musk’ın resmi bir vazife almasının çıkar çatışması olarak algılanabileceğine dikkat çekiliyor.

ZELENSKİ İLE NE KOŞULDU

Trump seçim kampanyası döneminde Ukrayna krizini 24 saatte çözebileceğini iddia etmişti. Şimdi Trump’ın Ukrayna’yı toprak tavizi karşılığında Rusya ile anlaşmaya zorlayabileceği beklentisi söz konusu. Ancak Zelenski’nin böyle bir anlaşmayı kesinlikle reddettiği biliniyor. Yine Axios’a göre Trump, kendisini tebrik eden Zelenski’ye Ukrayna’yı destekleyeceğini söyledi ancak ayrıntılara girmedi. Görüşme hakkında bilgi sahibi üç kaynak Axios’a Zelenski’nin görüşmenin iyi geçtiğini düşündüğünü ve umutsuzluk hissine kapılmadığını söyledi.

İLK SİLAHI O VERMİŞTİ

Rusya’ya karşı durmak için ilk silahlar Trump’ın başkan olduğu 2017 yılında Pentagon tarafından Ukrayna’ya verilmişti. Javelin tanksavar füzeleri sayesinde Ukrayna, 2022 yılında Ukrayna’ya işgal saldırısı başlatan Rusya’ya karşı direnç gösterebilmişti. Başkan Joe Biden döneminde ise Ukrayna’ya milyarlarca dolar değerinde silah ve savunma sistemleri yollandı. Şimdi ise Trump yönetiminin Zelenski’yi barışa zorlamak için silah akışını kesebileceği kaygısıyla Biden Yönetimi’nin giderayak Ukrayna’ya Patriot gibi hava savunma sistemleriyle ilgili mühimmat stoğu sağlanması ve F-16 gibi savaş ekipmanlarının bakımdan geçirilmesi için teknik ekip yollamaya hazırlandığı bildiriliyor.

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ATEŞKES, TAMPON BÖLGE VE BARIŞ GÜCÜ

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump’ın geçiş ekibinde Ukrayna’da çözüm ile ilgili görüş ayrılığı olduğunu belirtirken dile getirilen bazı önerileri şöyle sıraladı.

- Ukrayna, en az 20 yıl boyunca NATO üyesi olmayacağına dair taahhüt verecek.

- ABD, Ukrayna’yı silahlandırmaya devam edecek.

- Şu anki cephe hattı ülke sınırı sayılacak. Rusya işgal ettiği yerleri almış olacak.

- 1300 km’lik sınırda silahtan arındırılmış tampon bölge oluşturulacak.

- Tampon bölgenin kontrolünde Avrupalı barış gücü askerleri görev alacak.

- Trump’ın ekibinden bir kaynak “Eğitim ve diğer destekleri verebiliriz ama silah Avrupalıların elinde olacak. Ukrayna’da barışı korumak için Amerikalı erkek ve kadınları göndermiyoruz. Ve bunun için para da ödemeyeceğiz. Bunu Polonyalılar, Almanlar, İngilizler ve Fransızlar yapsın” dedi.