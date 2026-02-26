Trump-Zelenski arasında kritik telefon

×
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile savaşın sona erdirilmesi yönünde devam eden çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de telefon görüşmesine katıldığını aktaran Zelenski, Witkoff ile Kushner'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geleceğini anımsattı.

Trump ile görüşmesinde Cenevre'de yapılacak ikili görüşmeleri ve Mart'ın başında yapılması planlanan Rusya ile Ukrayna ve ABD'nin katılacağı üçlü müzakerelerin yeni turunun hazırlıkları hakkında konuştuklarını kaydeden Zelenski, "Bunun, liderlik düzeyinde müzakerelere geçmek için bir fırsat sağlayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın, savaşın sona erdirilmesi için yapılan bu çalışmaları desteklediğini belirten Zelenski, "Tüm zor ve hassas konuları çözmenin ve nihayet savaşı sona erdirmenin tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın ağır bir kış mevsimi geçirdiğini kaydederek, Trump ile görüşmesinde hava savunma sitemleri füzelerinin tedarik konusunu da ele aldıklarını bildirdi.

