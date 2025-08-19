Trump- Zelenski görüşmesinin gidişatını değiştiren küçük detay! Bu kez atmosfer bambaşkaydı...

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında dün akşam gerçekleştirilen görüşme öncesi, herkesin aklında aynı soru vardı: Zelenski bu kez takım elbise giyecek mi?

4. yılına giren ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği bir savaşı sona erdirmek için kurulan müzakere masasında 'kıyafet tercihinin' bu kadar konuşulması kulağa garip gelebilir. Ancak Şubat ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Trump-Zelenski zirvesine dönüp baktığımızda bu durumu daha rahat anlayabiliriz.



Şubat ayında gerçekleştirilen zirveden bir kare

YILLARDIR TAKIM ELBİSE GİYMİYOR

Zelenski, Rusya’nın 2022’de ülkesine başlattığı topyekûn işgalin ilk gününden beri askeri tarz kıyafetler giyiyor. Genellikle üzerinde Ukrayna armasının yer aldığı yeşil tişört veya siyah bir kazak tercih ederek cephedeki askerlerle dayanışmasını gösteren Ukraynalı lider yıllar boyunca ister dünya liderleriyle ister yaralı askerlerle görüşsün, bu tarzından neredeyse hiç ödün vermedi. Bu durum kimseyi rahatsız etmediği gibi, Zelenski'nin askeri kıyafetleri sık sık haberlere konu oldu, sosyal medyada övgüler aldı.

Ancak ABD başkanı Trump ve ABD'li yetkililer bu durumdan pek hoşnut değil. Geçtiğimiz Şubat ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirve öncesi Zelenski'yi kapıda karşılayan Trump daha ilk dakikadan krizin sinyalini vermiş ve misafirini “Bugün epey süslenmişsin” diye iğnelemişti.





I’m so proud of @brianglenntv for pointing out that Zelensky has so much disrespect for America that he can’t even wear a suit in the Oval Office when he comes to beg for money from our President!! pic.twitter.com/BxYTATWlgi — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 28, 2025

Trump yanlısı bir yorumcu ve Beyaz Saray basın ekibi üyesi Brian Glenn ise ateşe körükle gitmiş ve düzenlenen basın toplantısında Zelenski'ye şu sözlerle çıkışmıştı;

“Neden takım elbise giymiyorsunuz? Bu ülkenin en yüksek makamındasınız ama takım elbise giymeyi reddediyorsunuz. Takım elbiseniz var mı? Pek çok Amerikalı sizin bu makamın onuruna saygı göstermemenizden rahatsız.”

BEYAZ SARAY'DA FELAKETLE SONUÇLANAN GÖRÜŞME

Görüşme, Trump’ın Zelenski’ye ABD’nin yardımları için nankörlük ettiğini ve “3. Dünya Savaşı ile kumar oynadığını” söylemesiyle sona ermişti. Günün diğer ikili temasları iptal edilmiş, Zelenski Beyaz Saray’dan ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Zelenski’nin kıyafet tercihi üzerine yaşanan gerginlik, o günkü felaketle sonuçlanan görüşmenin nedenlerinden biri olarak görülmüştü. Trump ve destekçileri bunu, daha küçük bir ülkenin liderinin yardım istemek için Beyaz Saray’a gelmesine rağmen 'saygısızlık göstergesi' olarak değerlendirmişti.



Dün akşam gerçekleştirilen zirvede ise atmosfer bambaşkaydı. Zelenski Oval Ofis’e siyah bir ceket ve siyah yakalı bir gömlekle gelmişti. Trump misafirinin kıyafet seçiminden memnundu, Başkan Yardımcısı JD Vance, o zamanlar “nankörlükle” suçladığı Zelenski’ye tek kelime etmedi.

Gerilimin baş aktörü Glenn ise yine Zelenski'nin kıyafetine yorum yaptı – ama bu kez olumlu bir şekilde.

YİNE AYNI İSİM: BU KEZ KIYAFETLERİNİ ÖVDÜ! ZELENSKİ'NİN CEVABI ÇOK KONUŞULDU

Kameralar önünde Zelenski'ye seslenen Glenn “Her şeyden önce, Başkan Zelenski, o takım elbiseyle harika görünüyorsunuz" dedi. Trump da aynı şeyi söylediğini ekledi: “Ne kadar güzel değil mi? İşte geçen sefer size saldıran kişi buydu.”

Zelenski ise bugün dış basında çok konuşulan bir yanıt verdi ve odadakiler kahkahalara boğuldu;

“Ama siz aynı takımı giymişsiniz. Gördünüz mü, ben değiştim. Siz değişmediniz.”



Brian Glenn making the classic blunder of trying to tell the same joke twice, then getting beclowned by Zelenskyy for only having one suit.pic.twitter.com/xUTZ9JDbNx — Timothy HJ Nerozzi (@TimothyNerozzi) August 18, 2025

Dış basında zirveye dair ilk yorumlar Zelenski’nin bu kez Beyaz Saray’dan 'yara almadan, sağ çıktığı' yönündeydi.

İngiliz Guardian gazetesi 'Zelenski Beyaz Saray'dan yara almadan çıktı' başlığını kullandığı haberinde 'Görüşmede herhangi bir patlama yaşanmadı. Bu da Zelenski için her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor' ifadesini kullandı.

CNN Ukraynalı liderin bu kez Trump ve ekibi için taktik değiştirdiğini yazdı. Avrupalı liderlerin kritik görüşme öncesi Zelenski'ye yol gösterdiğini belirten yayın organı yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini vurguladı.



New York Times gazetesi ise Zelenski'nin görüşme için tarzını değiştirdiğine dikkat çekerek "Bu Zelenski'nin bazı tavizler vermeye hazır olduğunun erken bir işareti mi?" diye sordu.

Times gazetesi ise Zelenski'nin bu kez yanında koruma kalkanı olduğuna dikkat çekti. Avrupalı liderlerin ondan önce Beyaz Saray'a gittiğini yazan gazete liderlerin Ukrayna cumhurbaşkanına, şampiyonluk maçına hazırlanan bir boksör gibi koçluk yaptıklarını iddia etti.