Trump yönetiminin, göçmenleri ABD'den gemilerle sınır dışı etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü

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New York Times gazetesine konuşan iki yetkiliye göre, Trump yönetimi göçmenleri kitlesel olarak sınır dışı etmek için yollar arıyor.

İki yetkili, Trump yönetiminin, düzensiz göçmenleri Orta ve Güney Amerika ülkelerine sınır dışı etmek için Deniz Kuvvetlerine ait eğitim gemileri ve feribotları kullanmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Bu konuda son haftalarda yapılan görüşmelerin henüz ön aşamada olduğunu aktaran iki yetkili, bu gemilerden birinin California'da bulunan ve Denizcilik Akademisi tarafından kullanılan Golden Bear Eğitim Gemisi olduğunu belirtti.

Planın hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi de, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu konuda kullanılabilecek Avrupa'daki gemiler hakkında şirketlerle de iletişime geçtiğini öne sürdü.

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Diğer yandan bu plan çerçevesinde, El Salvador, Honduras ve Venezuela gibi ülkelere yapılacak deniz yolculuklarının günler sürebileceği ve milyonlarca dolara mal olabileceğine de vurgu yapıldı.

Bu yolculuklarda çok sayıda güvenlik personeline ihtiyaç duyulabileceğine, yolculuk süresince göçmenlerin gözaltında tutulup tutulmayacağına ve uyku düzenlemelerinin nasıl olacağına ilişkin belirsizliklere de işaret edildi.