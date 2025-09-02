Trump yönetiminin Gazzelileri yollama planı: 5 bin dolar teşvik 4 yıllık kira

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen şubat ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlarken savaş sonrası Gazze için önerdiği “Ortadoğu Rivierası” planının detaylı olarak çalışıldığı ortaya çıktı. Amerikan Washington Post, Trump yönetiminin ‘Savaş sonrası Gazze’ planında, Gazze’de ABD vesayetinde bir tatil merkezi kurulması ve nüfusun ücret karşılığında “gönüllü” olarak başka bölgelere yerleştirilmesi öngörülüyor.

38 SAYFALIK PLAN

Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık “Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm yönetimi (TRUST)” başlıklı plana göre Trump’ın, bölgenin idaresini ABD’nin devralarak en az 10 yıl yetkili olması görüşüne dayanıyor. Planda bölgenin turistik bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi öngörülüyor.

Plana göre kıyı şeridinde kurulacak tatil köyleri ile İsrail sınırına yakın bölgelerde oluşturulacak sanayi bölgeleri arasında altı ila sekiz noktada “modern ve yapay zekâ destekli akıllı şehirler” kurulacak ve 20 kata kadar apartmanlar inşa edilecek. Karma kullanımlı alanlar arasında “konutlar, ticaret, hafif sanayi ve klinikler, hastaneler, okullar ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer tesisler” ve “tarım arazileri, parklar ve golf sahaları dahil olmak üzere yeşil alanlar” yer alacak.

Açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze’ye havadan yardım atılıyor.

‘İSRAİL SAVAŞI BİTİRMEK ZORUNDA’

Trump dün yaptığı açıklamada, İsrail’in savaşı bitirmek zorunda olduğunu belirterek, “Savaşı kazanıyor olabilirler ama kamuoyu nezdinde kazanamıyorlar ve bu da onlara zarar veriyor” dedi.

KİŞİ BAŞI 5 BİN DOLAR

“TRUST” planı emsallerinden farklı olarak yardımlar değil, yatırım formülüyle işletilecek. Planda yer alan hesaplamalar, sanayi bölgelerinin bir milyon istihdam yaratmasını ve 100 milyar dolarlık bir yatırımın 10 yıl sonra neredeyse dört katına çıkarak sürekli “kendi kendini üreten” gelir akışları sağlamasını öngörüyor. Planda “maliyet arttırıcı” olarak görülen Gazzeliler için ise göç formülü öneriliyor. Buna göre yeniden inşayı üstlenecek firma, Gazze’de yaşayan 2 milyon Filistinli nüfusun başka bir yere göç etmesi için kişi başı 5 bin dolar nakit ödeme yapacak ve Gazze dışında yaşadıkları yerin 4 yıl kirasını ödeyip bir yıl gıda yardımında bulunacak. Topraklarını terk etmek istemeyen Gazzeliler için ise Şeridin içinde oluşturulacak “kısıtlanmış güvenli” bölgelerde inşaat süreci sonuna kadar barınarak proje bitiminde apartman dairelerinin teslim edilmesi vaat ediliyor.

O VAKFI KURANLARIN PLANI

Ancak savaş öncesinde dahi dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek olan bölgesinde bu tür bir uygulamanın hayata geçirilebileceği şüpheli. Belgede, Gazze’de yardımların dağıtılmasını devralan ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulan İsrail ve ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfının” kurulmasını tasarlayan İsraillilerin imzası bulunuyor.

İSRAİL GAZZE FİLOSUNA TERÖRİST MUAMELESİ YAPACAK

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla 44 ülkeden aktivistler ve siyasetçilerin yer aldığı Küresel Sumud Filosu’nun 20 gemilik ilk grubu önceki gün İspanya’nın Barselona kentinden yola çıkarken, İsrail’in filoya “terörist muamelesi” yapmayı planladığı bildirildi. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kabineye sunduğu plana göre, filodan gözaltına alınan tüm aktivistler terör suçlularının tutulduğu Ketziot ve Damon hapishanelerine gönderilecek. Bu kişiler, önceki uygulamaların aksine gece gözaltısından sonra serbest bırakılmayacak, uzun süreli tutukluluk altında özel haklardan (televizyon, radyo, özel yemek) da mahrum bırakılacak. Ayrıca filoya katılan tüm yardım gemilerine el konulacak ve İsrail kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere müsadere edilecek. Küresel Sumud Filosu’nun ikinci grubu 4 Eylül’de Tunus’tan filoya katılacak. Bu arada kötü hava koşullarından dün geri dönen filo dün akşam TSİ 21.00’da yeniden yola çıktı.