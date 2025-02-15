Trump yönetiminden ilk temas

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İki Bakan, ABD’deki yönetim değişikliğinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü. Bakanlık kaynaklarına göre ikili ilişkilerin yanı sıra görüşmede, Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi. Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye’nin düşüncelerini aktardı. Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile de görüştü.