×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump yönetiminden ilk temas

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#ABD#DEAŞ
Trump yönetiminden ilk temas
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Haberin Devamı

İki Bakan, ABD’deki yönetim değişikliğinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü. Bakanlık kaynaklarına göre ikili ilişkilerin yanı sıra görüşmede, Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi. Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye’nin düşüncelerini aktardı. Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile de görüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#ABD#DEAŞ

BAKMADAN GEÇME!