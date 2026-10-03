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Trump yönetiminden gizli toplantı! Kapalı kapılar ardında bir araya geldiler

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#ABD#İran#Suudi Arabistan
Trump yönetiminden gizli toplantı Kapalı kapılar ardında bir araya geldiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 11:05

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki üst düzey güvenlik yetkilileri ve kabine üyelerinin, İran savaşı ve Suudi Arabistan-Husi çatışması konularında atılacak adımları ele almak üzere Camp David yerleşkesinde gizli bir toplantı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

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ABD-İran gerginliği ve Suudi Arabistan ile Yemen’deki Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

3 ABD’li yetkiliye dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki üst düzey güvenlik yetkilileri ve kabine üyelerinin, İran savaşı ve Suudi Arabistan-Husi çatışması konularında atılacak adımları ele almak üzere Cuma günü Camp David yerleşkesinde saatler süren gizli bir toplantı gerçekleştirdikleri bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderlik ettiği toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in katıldığı aktarıldı.

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Görüşmeye ilişkin bilgi veren yetkililerden biri, Orta Doğu’daki krize atıfta bulunarak toplantıda bazı kararların alındığını ve meselelerin derinlemesine tartışıldığını ifade etti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Axios’un haberinde olağandışı bu toplantının zamanlamasına dikkat çekilirken, benzer nitelikteki son gizli zirvenin Haziran 2025'te, İsrail'in İran'a yönelik askeri harekatından yalnızca birkaç gün önce yapıldığı hatırlatıldı.

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#ABD#İran#Suudi Arabistan

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