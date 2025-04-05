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Trump yönetimi, yanlışlıkla ABD'deki Ukraynalılara ülkeyi terk etmeleri mesajı gönderdi

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#ABD#Ukraynalılar#Rusya-Ukrayna Savaşı
Trump yönetimi, yanlışlıkla ABDdeki Ukraynalılara ülkeyi terk etmeleri mesajı gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 22:27

ABD'de Trump yönetimi, yanlışlıkla Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye iltica eden bazı Ukraynalı göçmenlere ülkeyi acilen terk etmelerini isteyen bir bildirim gönderdi.

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ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı dün ve önceki gün ülkede yaşayan bazı Ukraynalılara "acil" koduyla mesaj attı.

Mesajda Ukraynalılara ülkelerindeki savaş nedeniyle sağlanan "geçici yasal statülerinin" iptal edildiği belirtilerek, 7 gün içinde ABD'yi "derhal" terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Söz konusu mesaj Ukraynalı göçmenler arasında korku ve paniğe neden olurken, İç Güvenlik Bakanlığı daha sonra mesajın "yanlışlıkla" gönderildiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur." ifadelerini paylaştı.

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Eski Başkan Joe Biden yönetimi sırasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle şubat 2022'den sonra "Ukrayna için birlik program" kapsamında başlayan ve ABD'ye kabul edilen Ukraynalı göçmenlere sağlanan geçici yasal statü Ekim 2026'da sona eriyor.

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#ABD#Ukraynalılar#Rusya-Ukrayna Savaşı

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