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Trump yönetimi iklim anlaşmasından çekildi

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#ABD#Paris İklim Anlaşması#BM
Trump yönetimi iklim anlaşmasından çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 07:00

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını resmi olarak bildirdiğini aktardı.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin kararını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e resmi mektupla ilettiğini belirtti. Sözcü buna göre, ABD’nin 27 Ocak 2026’dan itibaren Paris Anlaşması’na taraf olmayacağını açıkladı. İklim değişikliği ve olumsuz etkileriyle mücadele etmek için, dünya liderleri 12 Aralık 2015’te Paris’te düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP21) anlaşmayı imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Kasım 2020’de ilk başkanlığı döneminde ABD’yi anlaşmadan geri çekmişti. 20 Ocak 2021’de ABD’nin yeni başkanı olan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD’yi Paris Anlaşması’na yeniden taraf yapmıştı. Trump ise 20 Ocak’ta ikinci dönemine başladığı gün ülkeyi yeniden anlaşmadan çekecek kararnameyi imzaladı. ABD; İran, Libya ve Yemen’le birlikte anlaşmaya dahil olmayan dördüncü ülke oldu.

 

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#ABD#Paris İklim Anlaşması#BM

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