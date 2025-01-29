Trump yönetimi geri adım attı! Hibe, yardım ve krediler devam edecek

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ABD'de Trump yönetimi, federal bir yargıcın yaygın bir karışıklığa neden olan yönergeyi geçici olarak bloke etmesinden bir gün sonra, potansiyel olarak trilyonlarca dolarlık federal hibe, kredi ve diğer mali yardım programlarını duraklatma emrini iptal etti.

The Wall Street Journal tarafından görüntülenen bir belgeye göre, Beyaz Saray Çarşamba günü federal çalışanlara orijinal emrini iptal eden bir not yayınladı.

Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Müdür Vekili Matthew J. Vaeth tarafından öğleden hemen sonra gönderilen iki satırlık notta, önceki genelgenin “iptal edildiği” belirtildi. Başkan'ın İdari Emirlerinin uygulanmasına ilişkin sorularınız varsa, lütfen kurumunuzun Baş Hukuk Müşaviri ile irtibata geçin.”

OMB daha önce geçici dondurmanın Trump'ın son icra emirlerinden etkilenen “DEI'nin sona erdirilmesi” ya da çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları, “yeşil yeni anlaşma ve ulusal çıkarlara zarar veren sivil toplum kuruluşlarına fon sağlanması” gibi programlarla ilgili olduğunu söylemişti.

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Bu hamle, siyasette asla geri adım atmamaya dayanan ABD Başkanı Trump için nadir ve ani bir geri dönüş oldu. Beyaz Saray yardımcıları Salı günü fonların dondurulmasını savunurken, Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt federal harcamaların analiz edilmesine yönelik emrin çıkarılmasının “Amerikan halkının Donald Trump'ı tam da bunu yapması için seçtiğini” söyledi.