Trump yönetimi binlerce memuru kovuyor

Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, sosyal medya platformu X üzerinden cuma günü yaptığı açıklamada “işgücü azaltımı” anlamına gelen bir kısaltma olan ‘RIF’i kullanarak, işten çıkarmaların başladığını duyurdu.

YEDİ KURUM ETKİLENDİ

Ticaret, Eğitim, Enerji, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Konut ve Şehircilik, İç Güvenlik ve Hazine Bakanlıkları olmak üzere yedi ayrı kurumdan toplam 4 bin 100’den fazla çalışana ‘RIF’ bildirimi gönderildi. Hazine Bakanlığı’ndan bin 446 çalışan tasfiye edilirken, Konut ve Şehircilik Bakanlığı 446 çalışanını kaybetti. Özellikle Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na bağlı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde (CDC) yapılan tasfiyeler dikkat çekti. CDC’de binin üzerinde personel görevden alındı. Washington Post’un haberine göre, işten çıkarılanlar arasında kızamık, ebola ve Marburg virüsü gibi salgınlara müdahale eden uzmanlar da yer aldı.

SENDİKA DAVA AÇACAK

İşten çıkarmaların çoğunun Trump yönetiminin öncelikleriyle uyuşmayan işler yapan ve Demokratların desteklediği kurumlarda gerçekleşmesi ise Trump’ın kapanmayı bir fırsat olarak kullandığı yorumlarına neden oldu. ABD’nin en büyük federal çalışan sendikası olan Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonu, Trump yönetimine dava açma kararı aldı.