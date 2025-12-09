×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#ABD Vizeleri#ABD Öğrenci Vizesi#Trump
Trump yönetimi 85 bin vizeyi iptal etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 11:17

ABD yönetiminin ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal ettiği belirtildi. İptal edilen vizelerden yaklaşık 8 bininin öğrenci vizeleri olduğu kaydedildi.

CNN'e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki vize iptallerine ilişkin açıklama yaptı.

Ocaktan bu yana tüm kategorilerde yaklaşık 85 bin vizenin iptal edildiğini söyleyen yetkili, bu iptallerin 8 binden fazlasının öğrenci vizelerini kapsadığını belirtti.

Bu yıl iptal edilen vize sayısının, geçen yılki iptallerin iki katından fazlası olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak "altın kart"ı 5 milyon dolar karşılığında satacaklarını bildirmişti.

BEYAZ SARAY'IN VİZE POLİTİKASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ağustosta, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini ifade etmişti.

Ardından ekimde, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiği açıklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
