Trump: Yoldaş Kamala ile münazara 10 Eylül’de

Haberin Devamı

KİLİT EYALETLERDE KÖRDÜĞÜM

“Yoldaş Kamala ile münazara yapmak için aşırı solcu Demokratlarla anlaşmaya vardım. Münazara fake news (yalan haber) ABC’de canlı yayınlanacak. ABC açık ara medyadaki en pislik ve adil olmayan haber kanalı” diyen Trump, kuralların 27 Haziran’da CNN’de ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı münazaradakinin aynıları olacağını söyledi. 27 Haziran kurallarına göre adayların sahneye not getirmesi yasaklanmış, bir aday konuşurken diğerinin mikrofonu kapatılmış ve stüdyoya seyirci alınmamıştı.

Öte yandan seçime yaklaşık iki aylık bir süre kala, geçen ay itibariyle Biden’ın sebep olduğu dezavantajı bertaraf ederek oylarını hızla yükselten Harris, rakibi Trump ile salıncak eyaletlerde kıyasıya bir yarış veriyor. New York Times gazetesinin en güncel anketlerin ortalamasını aldığı 5 önemli salıncak eyaletten Michigan ve Wisconsin’da iki puan farkla Harris öndeyken, Pensilvanya ve Arizona’da iki aday eşit, Georgia’da ise Trump önde gözüküyor. Harris’in başkanlığı kazanması için Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya’da fire vermemesi gerektiği şeklinde hesaplamalar yapılıyor.

Haberin Devamı

TRUMP YENİ DİJİTAL KARTLARI SATIŞA ÇIKARDI

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçmenlerinden para kazanmak için tutuklandığı fotoğrafı tişörtlere bastırıp pazarlamak dahil çeşitli alanlarda farklı ürünler satarken geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda yeni dijital kartlar (NFT) satışa çıkardığını söyledi.

99 dolardan satışa sunduğu dijital kartlarda Trump, “Süpertrump” isimli süper kahraman olarak da alıcıların karşısına çıkıyor. Değiştirilemez Tokenler, yani NFT, dünyadaki fiziksel koleksiyon parçalarının dijitalleştirilmiş halleri olarak alıcı buluyor.

NFT koleksiyonunu ilk olarak Aralık 2022’de piyasaya süren Trump, 4. kez yeni bir koleksiyon tanıtmış oldu. Yakın zamanda Trump’ın bu ticaretten 7 milyon dolar kazandığı belirtilmişti. Kartlardan 15 veya daha fazla satın alan destekçiler Trump’ın Haziran ayında Joe Biden ile başkanlık münazarasında giydiği takım elbisenin bir parçası ile birlikte fiziksel bir karta da sahip olacaklar.