Trump ‘yok olacaksınız’ dedi İran’a bomba yağdı... 1.5 saat kala çift taraflı ateşkes

İRAN halkına “özgürlük” vaadiyle duyurduğu hava saldırıları 40’ıncı gününe girerken önceki gün yaptığı açıklamada, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek” tehdidinde bulunan Trump, tüm dünyanın endişeyle beklediği süre bitimine 1.5 saat kala Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla çift taraflı ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

ŞAHBAZ ŞERİF 15 GÜN İSTEDİ

Ateşkes haberi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in müzakerelerin güçlü şekilde ilerlediğini belirterek ABD Başkanı Trump’a İran’a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulunmasının ardından geldi.

ÇİFT TARAFLI ATEŞKES

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mareşal Asım Münir ile yaptığım görüşmelere istinaden ve onların bu gece İran’a gönderilen yıkıcı gücü durdurmamı talep etmeleri üzerine; İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nı TAMAMEN, DERHAL ve GÜVENLİ bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombalama ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu çift taraflı bir ATEŞKES olacaktır! Bunun nedeni, tüm askeri hedeflerimize zaten ulaşmış ve bunları aşmış olmamız; ayrıca İran ile uzun vadeli BARIŞ ve Orta Doğu’da BARIŞ konusunda kesin bir Anlaşma yolunda çok mesafe kat etmiş olmamızdır. İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçmişteki anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamı üzerinde mutabakata varıldı, ancak iki haftalık süre Anlaşmanın nihai hale getirilmesine ve tamamlanmasına olanak sağlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri adına, Başkan olarak ve aynı zamanda Ortadoğu ülkelerini temsil ederek, bu uzun vadeli sorunun çözüme yaklaşmış olması bir onurdur.”

İran’ın farklı noktalarındaki altyapıya yönelik saldırıların yanı sıra dün sabah saatlerinden itibaren ülkenin başkenti Tahran da bombaların hedefi oldu.

FİTİLİ İSRAİL ATEŞLEDİ

Bu arada ABD ve ortağı İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a verdiği süre dolmadan dün gün boyunca 93 milyonluk ülkenin altyapısını hedef aldı. İsrail Ordusu, İran halkına “ülke genelinde saat 21.00’e (TSİ 19.30) kadar trenlerden uzak durmaları” uyarısı yaptı. Uyarının ardından İran’ın kuzeydoğusundaki Meşhed’de demiryolu trafiği durduruldu.

KÖPRÜLERİ VURDULAR

İran’ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentinde yer alan Yahyaabad Demiryolu Köprüsü saldırılarda hedef alındı. İran Kızılayı, Kereç’te bir demiryolu hattına hava saldırısı düzenlendiğini duyururken, olay yerinde yaralı bir kişiye müdahale edildiği anların görüntülerini paylaştı. İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in bulunduğu öne sürülen Kum eyaletinin batısındaki kara ulaşım köprüleri de saldırıların hedefi oldu. Tebriz–Tahran otoyolunun bir bölümünün vurulduğu, Tebriz ile Zencan otoyolu ve Karah Çaman – Miyane yolunun saldırılar nedeniyle kapatıldığı bildirildi. İran basını saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettini yazdı.

DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN UYARI ‘KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILMASIN’

İran merkezli Tasnim’de yer alan habere göre Devrim Muhafızları, “kırmızı çizgilerin” aşılması durumunda, verecekleri karşılığın Ortadoğu sınırlarını aşacağı uyarısında bulundu. Ajans’ta yer alan açıklamada, “ABD’nin bölgesel ortakları da bilmelidir ki, bugüne kadar iyi komşuluk ilişkileri gereği büyük bir özveri gösterdik ve misilleme hedeflerini seçerken hassasiyetler gözettik; ancak bundan böyle tüm bu hassasiyetler kaldırılmıştır” dendi. Öte yandan dünkü saldırıların ardından İran yönetiminin ABD ile doğrudan iletişimi kestiği aktarıldı.

ABD’NİN SAVAŞ SUÇU ‘ENDİŞESİ YOK’

İran’ın altyapısına yönelik saldırılar savaş suçu tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, “Cenevre Sözleşmeleri uyarınca bir nüfusun hayatta kalması için vazgeçilmez olan unsurların askeri hedefler olamayacağının” altını çiziyor. Ancak hukukçular, “savaş zamanı devlet davranış normlarının” halihazırda Rusya ve Ukrayna savaşı, Sudan iç savaşı ve İsrail’in Gazze’de Hamas’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle zaten aşınmış durumda olduğunu belirtiyor. Nitekim Trump, önceki gün İran’ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olup olmadığı yönündeki bir soruya “bu konuda endişeli olmadığı” yanıtını vermişti.

ELEKTRİK SANTRALLARINA ‘İNSAN ZİNCİRİ’ KORUMASI

Trump’ın önceki akşam, “İranlılar ‘Lütfen bizi bombalamaya devam edin’ diyorlar. Bombalar evlerinin yakınına düşüyor ve yine de ‘bombala, bombala’ diyorlar” diyerek bahsettiği İran vatandaşları dün ülkenin elektrik santrallarını insan zinciri oluşturarak korudu. Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Genel Sekreteri Ali Rıza Rahimi’nin davetiyle İranlı gençler, sporcular, sanatçılar dün yerel saatle 14.00 sularında santralların çevresinde toplandı. Rahimi, yaptığı çağrıda “Bu tesisler ulusal servetimizdir ve İran’ın geleceğine aittir. Siyasi görüşlerden bağımsız olarak korunmalıdır” ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump insan zinciri eylemlerini illegal olarak tanımladı. İran’da daha önce de Batı ile gerilimin arttığı dönemlerde nükleer tesisler çevresinde benzer “canlı kalkan” eylemleri düzenlenmişti.

BAŞKAN’IN KULAĞINA KİM NE FISILDIYOR

ABD-İsrail ortaklığında İran’a karşı başlatılan savaşın şiddeti sürerken müzakere belirsizliği de devam ediyor. Arka planda ise Trump’ın müzakere kararsızlığının gölgesinde üç görüş öne çıkıyor.

HEGSETH SERTLİK YANLISI

Al Jazeera’nin analizine göre, Beyaz Saray Şahinleri diye adlandırılan ilk grupta Savunma Bakanı Pete Hegseth başı çekiyor. Bu gruptakiler İran savaşı konusunda sertlik yanlısı. Müzakerelerden ziyade kapsamlı saldırıları savunuyor. Ana hedefleri de rejimin tamamen çökmesi.

RUBIO VE VANCE TEMKİNLİ

Diğer yanda ise İran’da “demokrasi inşa etmekten” ziyade, rejimi ABD ve İsrail’in kırmızı çizgilerine “uyumlu” hale getirmeye odaklanılması gerektiğini savunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer alıyor. Bu görüşü destekleyenler İran’ı nükleer kapasitesi de dahil kontrol altına almayı savunuyor. Başkan Yar-dımcısı JD Vance ise daha temkinli. Savaşın maliyetinin ABD kamuoyundaki tepkisi ve yaklaşan ara seçimler Vance’in bu süreçte daha ılımlı yorumlar yapmasına neden oluyor.

HÜRMÜZ’DE MUHATAP TAHRAN OLDU

ABD’nin Asya kıtasındaki müttefikleri, ekonomilerini kurtarmak için İran’la anlaşma arayışına girdi. Amerikan CNN’in haberine göre, İran’a karşı yürütülen savaş küresel enerji krizine yol açarken, ABD’nin Asya’daki bazı önemli müttefikleri “Washington’ın çabalarına” güvenmedikleri için doğrudan Tahran’la görüşme yoluna gidiyor.

Japonya’nın kamu yayın kuruluşu NHK’ye göre, son günlerde Japonya bağlantılı birkaç gemi Hürmüz’den geçti. Başbakan Sanae Takaiçi ise önceki gün yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmelerin düzenlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Filipinler Dışişleri Bakanı da geçen hafta İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Filipin bayraklı gemilerin, enerji kaynaklarının ve tüm Filipinli denizcilerin boğazdan “güvenli, engelsiz ve hızlı geçişine” izin verileceğine dair güvence aldı. Hindistan ve Pakistan da dahil olmak üzere diğer Asya ülkeleri de bazı gemilerin güvenli geçişi için İran ile anlaşmalar imzaladı. Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol, dünya tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelirken, bu miktarın büyük kısmı Asya ülkelerine gidiyor.