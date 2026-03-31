×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump 'Yok etmek' ile tehdit etmişti... 40 yıllık Hark Adası planı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 17:53

ABD Başkanı Donald Trump, "yok etmek" ile tehdit ettiği Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na ilişkin 40 yıl önceki görüşlerini paylaştı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Trump, İran’a yönelik son saldırıların ardından, yıllar önce yaptığı ve Hark Adası’nı hedef alan açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.

40 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Trump, 1987 yılında verdiği röportajından alıntılar paylaşarak, o dönemde de ABD’nin ekonomik çıkarlarının korunması gerektiğini savunduğunu hatırlattı.

Yıllar önce verdiği röportajda Trump, “Başkanlık için aday olduğum için buradayım, çünkü şahsen bu büyük ülkemizin soyulmasını görmekten bıktım, neden gidip deniz kıyısındaki petrollerin bir kısmını ele geçirmiyoruz?” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

“SİZ GİRERSİNİZ, BİZ GİRERİZ”

Röportajda yöneltilen “Bunu nasıl yapardınız?” sorusuna Trump’ın verdiği yanıt ise dikkat çekti:

“Bırakın İran’ı alsınlar. Siz de petrolleri alın. Siz girersiniz, biz gireriz… Savaş çıkaracaksınız ve bu Orta Doğu’da başlayacak.”

“TESİSLERİ ELE GEÇİRİN VE ELİNİZDE TUTUN”

Trump, olası bir büyük güç müdahalesi senaryosuna ilişkin soruya da çarpıcı bir yanıt vermişti:

“Biz de gireriz. Bunu yapacaklarına inanıyorum. İran bir sonraki sefer bu ülkeye saldırdığında, gidip büyük petrol tesislerinden birini ele geçirin. Hem de gerçekten ele geçirip elinizde tutun. Ve kayıplarınızı telafi edin. Çünkü bu ülke İran yüzünden çok şey kaybetti.”

HARK ADASINI "YOK ETMEK" İLE TEHDİT ETTİ

Trump dün, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından Basra Körfezi'ndeki Hark Adasını yok etmekle tehdit etti.

Ülkesinin, İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri süren Trump, bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "anlaşmaya varılmaması halinde" neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde bulunduğu mesajında şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacak, ve Hürmüz Boğazı hemen 'hizmete açılmazsa' tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini) havaya uçurarak ve tamamen yok ederek, İran'daki güzel 'varlığımızı' sonlandıracağız."

Trump, söz konusu saldırıyı, "(İran'daki) eski rejimin 47 yıllık terör saltanatı boyunca İran'ın katlettiği ve öldürdüğü birçok askerin intikamı" olarak nitelendirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!