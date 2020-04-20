Trump yine Çin’e yüklendi

Çin’deki rakamların gerçeği yansıtmadığı iddia eden Trump, “Çin bir numara. Ölüm oranında bizden çok daha ilerideler” diye konuştu. ABD Başkanı, Çin’in salgındaki rolüne ilişkin, “Eğer hataysa hatadır, ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek” dedi.

AVUSTRALYA DA ÇAĞRI YAPTI

Öte yandan, salgından görece daha az etkilenen Avustralya’dan Çin’e karşı uluslararası soruşturma çağrısı geldi. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin’in koronavirüsün başlangıç evresinde attığı adımlar ve Dünya Sağlık Örgütü’nün krizi ele alma şekli gibi unsurların uluslararası bir kurum tarafından araştırılması gerektiğini belirtti. Yaz mevsiminin yaşandığı güney yarımküre ülkesi Avustralya’da dün üç kişinin daha ölümüyle can kaybı 72’ye çıktı. Avustralya’da şu ana dek 6.606 kişiye virüs bulaştığı saptandı.