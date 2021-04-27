Trump, yaz aylarını geçirmek için Florida'dan New Jersey'e taşınmayı planlıyor

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'dan ayrıldıktan sonra Florida'ya taşınan Trump, yaz aylarını New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki golf klubünde geçirmeyi planlıyor.

Trump'ın şu an ikamet ettiği Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago yerleşkesi, mayısta kapanıyor ve sonbaharda açılıyor.

Trump, başkanlığı döneminde, New York'taki ikametini eyalet ve kent yöneticilerinin kendisine "kötü davrandığı" gerekçesiyle Florida'ya taşımış, bu karar, Trump'ın New York'ta istenmediğini söyleyen Vali Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara