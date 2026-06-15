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Trump yaş gününü şova çevirdi

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#ABD#Trump#Biden
Trump yaş gününü şova çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 07:00

Beyaz Saray’da düzenlenen UFC dövüş gecesiyle 80’inci yaşını kutlayan Başkan Donald Trump, destekçilerine güç ve enerji mesajı verdi. Ancak korumaya çalıştığı “maço lider” imajı yaşına ve sağlığına ilişkin tartışmaları gölgede bırakmaya yetmiyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, 80’inci yaş gününü dün Beyaz Saray’da düzenlenen UFC dövüş organizasyonu ile kutladı. Trump’ın “güçlü lider” imajını pekiştirme çabasının son halkası olarak görülen etkinlik “bitmek bilmeyen enerji” kimliğini öne çıkarmaya çalıştı. Ancak Trump, görevde 80 yaşını deviren ikinci başkan olarak “enerjik, güçlü ve dinamik” lider profili çizmekte eskisi kadar başarılı değil.

İMAJ TAZELEME ÇALIŞMASI

Beyaz Saray’ın Güney Çim alanında kurulan geçici arenada düzenlenen UFC etkinliğine yaklaşık 4 bin 300 davetli katıldı. On binlerce taraftar ise etkinliği yakındaki Ellipse parkında kurulan dev ekranlardan takip etti.

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ABD tarihinin en yaşlı yemin eden başkanı olan Trump’ın haftalardır dilinden düşürmediği etkinlik, sadece bir “spor etkinliği” de değil. Uzmanlara göre UFC gecesi, Trump’ın “güçlü ve enerjik lider” imajının bir yansıması olma niteliği taşıyor. Trump da kafes dövüşü sayesinde özellikle MAGA tabanında karşılık bulan “maço lider” profilini canlı tutmaya çalışıyor. Ancak bu çabalar yaşına ilişkin tartışmaları sona erdirmeye yetmiyor.

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Trump yaş gününü şova çevirdi

SELEFİNE BENZEDİ

2024 yılındaki başkanlık seçimindeki rakibi selefi Joe Biden’a “Uykucu Joe” lakabını takan, yaşını, sağlık durumunu sık sık hedef alan Trump, artık benzer eleştirilerle karşı karşıya. Trump’ın uzun basın toplantıları, yoğun çalışma temposu ve günün her saatine yayılan programını destekçileri zindeliğinin kanıtı olarak gösterse de, dil sürçmeleri ve bazı etkinliklerde konuşmaları dinlerken gözlerini kapatması dikkati çekiyor.

 

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#ABD#Trump#Biden

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