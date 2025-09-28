Trump yarın Netanyahu ile görüşecek, Gazze’de barış umudu

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde işgalin sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için New York’taki BM Zirvesi kapsamında aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu Müslüman liderlerle görüştükten sonra yarın da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Daha önce Müslüman liderlerle paylaşılan ABD destekli Gazze’nin geleceğine dair plan, İsrail tarafıyla da masaya yatırılacak. Görüşme öncesi temkinli bir iyimserlik oluşurken Haaretz’e konuşan Hamas kaynakları da plana sıcak baktıklarını bildirdi.

‘ARTIK YETER’ MESAJI

ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, BM Zirvesi için New York’ta bulunan Netanyahu ile görüşerek İsrail liderine Trump’ın yıkıcı savaşın sona ermesini istediğini açıkça iletti. İsrail Yayın Kurumu’nun haberine göre söz konusu görüşmenin, İsrail’in, ABD’nin planında talep ettiği değişiklikleri görüşmek amacıyla ve Netanyahu ile Trump arasında yarın yapılacak görüşmeye hazırlık mahiyetinde gerçekleştiği kaydedildi. İsrailli Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise Netanyahu’ya yakın isimlerin, Trump’ın Gazze’deki savaşa ilişkin tavrında bir değişiklik olduğu ve Netanyahu’dan savaşı sona erdirmek için net bir takvim isteyeceğini söylediği aktarıldı.

Barış girişimlerine rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Diğer yandan Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Gazze ile ilgili Müslüman liderlerle son derece verimli görüşmeler yaptığını dile getirerek yoğun müzakerelerin dört gündür sürdüğünü ve başarılı bir anlaşmaya ulaşmak için devam edeceğini belirtti. “Bölgedeki tüm ülkeler bu sürece dahil” diyen Trump, “Hamas bu görüşmelerden tamamen haberdar ve İsrail de tüm düzeylerde bilgilendirildi” ifadesini kullandı. On yıllardan sonra ilk kez, bir anlaşmaya varma konusunda böylesine güçlü bir iyi niyet ve coşku gördüğünü vurgulayan Trump, “Herkes bu ölüm ve karanlık dönemi geride bırakmak için heyecanlı. Bu müzakerenin bir parçası olmak benim için bir onur. Rehineleri geri almalıyız ve kalıcı, uzun soluklu bir barış sağlamalıyız” dedi. Haaretz gazetesi Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberinde Hamas’ın Trump’ın planını kabul ettiğini öne sürerken İsrailli bir diğer gazete Maariv’in yayınladığı bir anket, Netanyahu’nun tabanı dahil Trump’ın 21 maddelik Gazze planının İsrail kamuoyunda destek bulduğunu aktardı.

BM toplantılarının yapıldığı New York’ta İsrail karşıtı protestolar düzenlendi.

BLAIR İDDİASI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan İngiltere merkezli BBC ve The Economist, İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’ın ABD destekli Gazze planı kapsamında geçiş yönetiminde rol üstlenebileceğini iddia etti. İsrail basınının ayrıntılarına ulaştığı plan; Blair’in liderliğinde ve BM Güvenlik Konseyi kararıyla “Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi”nin (GITA) kurulmasını öngörüyor. Bu yapı, geçiş döneminde Gazze’nin en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi olacak. Diğer yandan Blair’in Irak’ın işgali sebebiyle Ortadoğu’da kötü bir şöhreti olduğu belirtilirken BM’nin Filistin raportörü Francesca Albenese, sosyal medya üzerinden “Tony Blair mi? Hayatta olmaz. Filistin’den ellerini çek. Lahey’de buluşalım mı acaba” diyerek Blair’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gereken bir isim olduğunu ima etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı artıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail saldırılarında dün son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 926’ya yükselmiş oldu.

21 MADDELİK PLANDA NELER VAR

Trump’ın 21 maddelik Gazze planında öne çıkan maddeler ise şöyle:

- Her iki taraf da planı kabul ederse, savaş derhal sona erecek. İsrail ordusu tüm operasyonlarını durduracak ve aşamalı olarak bölgeden çekilecek.

- Gazze Şeridi’nden kimse zorla çıkarılmayacak; ancak ayrılmayı tercih edenlerin geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Filistinlilerin bölgede kalmaları teşvik edilecek.

- Gazze silahlardan arındırılacak ve geçici yönetim oluşturulacak. Bölgeye gönderilen yardımlar arttırılacak.

- ABD, Arap ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte, Gazze’de güvenliği denetlemek üzere geçici bir uluslararası istikrar gücü kurulacak.

- İsrail anlaşmayı kamuoyu önünde kabul ettikten sonra 48 saat içinde yaşayan tüm rehineler ve cenazeler iade edilecek.

- İsrail, müebbet hapis cezasına çarptırılan yüzlerce Filistinli tutukluyu ve savaşın başlangıcından bu yana tutuklanan binden fazla Gazzeliyi serbest bırakacak.

- Hamas’ın Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacak. Şiddeti reddeden Hamas üyelerine af tanınacak; Gazze’den ayrılmak isteyen üyelere ise kabul eden ülkelere güvenli geçiş hakkı verilecek.

- İsrail, Gazze’yi işgal veya ilhak etmeyecek, elindeki mevcut bölgeleri, yerine geçen güvenlik güçleri Gazze Şeridi’nde istikrarı sağladıkça kademeli olarak teslim edecek.

- Halkı radikallikten arındırmak için bir süreç oluşturulacak.

- Gazze’nin yeniden inşası ilerlediğinde ve Filistin Yönetimi’nin reform programı uygulandığında ABD, İsrail ile Filistinliler arasında barış içinde bir arada yaşama konusunda siyasi bir gelecek belirlemek amacıyla bir diyalog başlatılacak.