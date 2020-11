Trump yargıdan şikâyet etti: Bu nasıl bir mahkeme sistemi?

Demokrat rakibi Joe Biden’a karşı kaybettiği 3 Kasım seçimlerinden bu yana ilk defa röportaj veren Donald Trump, mahkemelere yaptıkları başvuruların yargıçlar tarafından tek tek reddedildiğini ve Yüksek Mahkeme’ye ulaşabileceğinden emin olmadığını söyledi. FoxNews kanalında Maria Bartiromo’nun sorularını cevaplayan Trump, mahkemelerin kanıtları ortaya sunmalarına izin vermediğini ileri sürerek, “Bu ve daha pek çok şey hakkında muazzam kanıtlarla büyük bir dava açmak istiyorum. Yeminli beyanlar var, yüzlerce yeminli beyannamemiz var” diye konuştu. Yüksek Mahkeme’nin gerçekten de büyük bir karar vermeye istekli olması gerektiğini belirten Trump şunları kaydetti: “ABD başkanı olarak, benim duruşum yok mu? Bu nasıl bir mahkeme sistemi? Sorun şu ki, Yüksek Mahkeme’ye girmek zor, dava oraya ulaşırsa en iyi avukatlara sahibim. Kanıtları ortaya koymaya çalışıyoruz ve yargıçlar bunu yapmamıza izin vermiyor. Çok fazla delilimiz var.‘’

TEMYİZDE REDDEDİLMİŞTİ

Son olarak, Pensilvanya Yüksek Mahkemesi cumartesi gecesi mazeretsiz postayla oy verme yasasını bozmaya çalışan bir grup Cumhuriyetçi seçmen tarafından açılan davayı reddetmişti. Trump’ın röportajı, Pensilvanya ve Georgia gibi salıncak eyaletlerde, Trump kampanyasının seçmen sahtekârlığı iddiasıyla haftalardır süren yasal itirazlarının reddedilmesinin ardından geldi. Biden kabine üyelerini açıklasa ve hafta başında Genel Hizmetler İdaresi, Joe Biden’a “Başkanlık geçiş yetkilerini” verdiğini duyurmuş olsa bile Trump 2020 seçiminin sonuçlarını henüz kabul etmedi. “Fikrim altı ay içinde değişmeyecek. Burada muazzam bir hile yapıldı” diyen Trump Cumhuriyetçileri uyararak, “Cumhuriyetçiler buna izin verirlerse, bu ülkenin tarihinde, Senato düzeyinde veya başkanlık düzeyinde başka bir Cumhuriyetçi başkan seçilemez” ifadelerini kullandı.

‘MELANİA SESSİZ SEDASIZ GİTMEYECEK’

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına itirazı sürerken, eşi Melania Trump’ın Beyaz Saray’daki anılarını yazmak için kitap anlaşması görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Başkan Trump’ın da, First Lady’i bu konuda teşvik ettiği belirtildi. Amerikan Page Six’e konuşan bir kaynak, Melania Trump’ın Beyaz Saray’daki 4 yılını tüm çıplaklığıyla kaleme alacağını aktardı. Söz konusu kaynağa göre, First Lady için her şey bitmiş değil ve tahmin edildiği gibi ‘sessiz bir şekilde’ gitmeyecek. Beyaz Saray sakinlerinin kitap yazması artık bir gelenek haline geldi. Donald Trump’ın da, değeri 100 milyon doları aşan kitap ve televizyon anlaşması teklifi aldığı belirtilmişti. Kasım ayında da eski Başkan Barack Obama’nın anı kitabı yayınlanmıştı.