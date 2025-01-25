Trump, yangınlardan büyük zarar gören Los Angeles'ı ziyaret etti: Federal hükümet yüzde 100 arkanızda

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ABD 7 Ocak’ta California eyaletindeki Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, ABD Başkanı Donald Trump afet bölgesini ziyaret etti. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda California Valisi Gavin Newsom tarafından karşılanan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada afet bölgesinde incelemelerde bulunacağını söyledi. California Valisi Gavin Newsom’un kendisini karşılamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, felaketin boyutuna dikkat çekerek Newsom’a “Adeta bir bombanın hedefi olmuş gibisiniz. Değil mi?” diye sordu. Felaketin yaralarını saracaklarını belirten Trump, "Bunu düzeltmek istiyoruz. Sorunu çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ANLAM İFADE EDİYOR



Newsom ise kendisini afet bölgesinde görmekten memnun olduklarını belirterek Trump’a teşekkür etti. "Bu hepimiz için büyük bir anlam ifade ediyor. Sadece Palisades'teki insanlar için değil, Altadena'daki harap olmuş insanlar için de” diyen Newsom, “Desteğinize ihtiyacımız olacak. Yardımınıza ihtiyacımız olacak. COVID sırasında yanımızdaydınız. Bunu unutmayacağım. Ve birlikte çalışabileceğimize dair umudum var" şeklinde konuştu. Newsom’un sözlerinin ardından hedeflerinin afetin yaralarını sarmak olduğunu yineleyen Trump, "Ve bunu yapmanın yolu birlikte çalışmak. O, bu eyaletin valisi ve çok fazla federal yardıma ihtiyaçları olacak" dedi.

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DESTEK SÖZÜ



Ziyaretinin ilerleyen saatlerinde yerel yöneticilerle bir araya gelen Trump, afet bölgesine destek sözü vererek "Federal hükümet yüzde 100 arkanızda" ifadelerini kullandı. Yaşanan yıkımı hatırlatarak "Bunun gerçekten çözülmesi için birlikte çalışmamız gerekiyor" diyen Trump, “Federal hükümet tamamen yanınızda. First Lady ve ben California halkına olan büyük sevgimizi ifade etmek için buradayız" dedi.

TAM BİR YIKIM



Los Angeles’taki itfaiye görevlileri ve kolluk kuvvetleri ile de bir araya gelen Trump, "Ne yazık ki çok üzücü bir dönem. Ancak iyi hissettiren şey şu ki, görüştüğüm pek çok ev sahibi yok olan evlerini yeniden inşa etmek istediklerini söyledi” dedi. Yetkililer tarafından kendisine “yangın acil durum brifing” verilen Trump, burada yaptığı konuşmada ise "Felaketin ne kadar büyük ve yıkıcı olduğunun, onu görene kadar anlaşılabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Yaşanan yıkımın boyutunun televizyonda gördüğünden çok daha büyük olduğunu vurgulayan Trump, “Helikopterle birkaç bölgeye uçtuk ve bu tam bir yıkım" şeklinde konuştu.