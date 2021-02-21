Trump yandaşından Libya’da darbe planı

ABD’li özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu, eski deniz komandosu Erik Prince ve Batılı ortaklarının Libya’da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’e destek vererek Türkiye’nin desteklediği Trablus’da konuşlu Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirme planı yaptığı ortaya çıktı.

HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ

ABD basınında yer alan BM Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi’nin yayınlanmamış 121 sayfalık raporuna göre Hafter’in 2019 Nisan ayında Trablus’a yönelik saldırı başlatmasından 10 gün sonra Erik Prince, Hafter ile Mısır’ın başkenti Kahire’de görüştü. Dört gün sonra ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Hafter’i destekleyen açıklamalar yapmaya başladı.

LEJYONER YOLLADI

Prince bir süre sonra Libya’nın doğusunda paralı askerler yolladı. Bunlara uçak, hücum bot ve siber saldırıya imkân tanıyacak altyapı sağlandı. ‘Opus’ adı verilen 80 milyon dolarlık operasyon çerçevesinde Libyalı komutanlara suikastlar planlandı. Operasyonun planlama aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli üç şirket kullanıldı.

SİLAH TOPLADILAR

Blackwater ekibi, operasyon için Amerikan yapımı Cobra helikopteri satın almak için Ürdün ile temasa geçti. Ancak Ürdün’ün destek vermemesi üzerine helikopter alımı için Güney Afrika’ya yöneldiler. Güney Afrika’daki bir şirketten üç helikopter, BAE’de bir şirketten üç helikopter, Bermuda’da bir şirketten Rus askeri uçağı, Bulgar bir şirket ile Avusturyalı bir şirketten birer keşif uçağı satın alındı.

GEÇEN YIL İKİNCİ DENEME

Ancak Halife Hafter, Cobra helikopteri temin edilemediği gerekçesiyle tepki gösterince Bingazi’ye gelmiş 20 yabancı paralı asker, tekneyle ülkeden ayrılarak 40 saat süren tehlikeli bir yolculuğun ardından Malta’ya ulaştı. Paralı askerler 2020 nisan ve mayıs aylarında önemli hedefleri yok etmek için Libya’ya geri döndüler. Ancak lejyonerlerin hava araçlarının, Trablus’un hava savunma sistemlerine karşı etkili olamayacağı gerekçesiyle plan iptal edildi.

LEJYONERLER YİNE SAHNEDE

Eski bir ABD deniz komandosu olan Erik Prince, Irak savaşından bu yana kurduğu özel güvenlik şirketi ‘Blackwater’ ile zaman zaman gündeme gelen bir isim. Blackwater, 2007 yılında Irak’ta 17 sivilin öldürülmesiyle hatırlanmaya devam eden bir şirket. Şirket daha sonra adını Xe Services ve Academi olarak değiştirse de Blackwater olarak bilinmeye devam ediyor. Hatta Trump döneminde ABD’nin Afganistan, Irak gibi ülkelerden asker çekmesi halinde taşeronların burada görev alabileceği de konuşulmuştu. Erik Prince, Trump döneminde Eğitim Bakanı olan Betsy DeVos’un da erkek kardeşi. Sıkı bir Trump taraftarı olan Prince, kampanyayı da cömert şekilde desteklemişti. New York Times gazetesi Prince’in BM soruşturması için işbirliği yapmadığına, avukatlarının da görüşme talebine yanıt vermediğine işaret etti.