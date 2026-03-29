Trump video oyunu gibi savaş izliyor

İngiliz Daily Mail gazetesine göre Trump’a her gün savaş alanından çekilmiş harekâta ve patlamalara dair kısa video görüntüleri hazırlanıyor. Komutanların sadece savaşa odaklanması gerekmiyor, aynı zamanda ekran bağımlısı Başkan’ı tatmin edecek ‘patlama görüntüleri’ de sunmaları gerekiyor. Trump, Beyaz Saray’ın yakın zamanda yenilenmiş Durum Odası’ndaki toplantılarda danışmanlarıyla saldırılara dair 2-3 dakikalık videolar izliyor. Konuşmayı da seven Başkan Trump, kendisine eşlik eden komutan ve bakanlarla durum değerlendirmesi yapıyor, bazen gazetecilerden gelen telefonları da alıyor, hatta kimilerini hoparlörden bu tartışmalara dahil ediyor. İddiaya göre Washington’da birçok kişi, Trump ve ekibinin stratejik sağduyuyu bir kenara bırakıp ‘yıkım görüntüleri’ne bağımlı hale geldiğinden endişe duyuyor.

ABD BAŞKANI’NDAN TÜRKİYE VE ERDOĞAN’A ÖVGÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanabilmesi için yaptığı yardım çağrısına olumlu yanıt vermeyen NATO müttefiklerini sert sözlerle hedef aldı. Florida eyaletinin Miami kentinde önceki gün bir etkinlikte konuşan Trump, Fransa, İngiltere ve Almanya’ya tepki gösterdi. Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı. Trump, “Bence Türkiye harika davrandı. Gerçekten harika. Bizim rica ettiğimiz gibi kendilerini bazı şeylerin dışında tuttular” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Büyük bir lider” olduğunu söyleyen Trump, “Endonezya harikaydı. Biliyor musunuz, dostlarınızın kim olduğunu öğreniyorsunuz… Endonezya, Türkiye ve daha pek çok başka ülke... Ama bu beşi harikaydı.” Trump’ın sözünü ettiği beş Körfez ülkesinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt olduğu belirtiliyor.