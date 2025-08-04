Trump vergide vites yükseltti! "Önemli ölçüde" artacak

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Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret eden Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

"HİNDİSTAN'IN UMRUNDA DEĞİL"

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.