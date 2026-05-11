×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump: Venezuela'yı 51. eyalet yapmayı düşünüyorum

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Venezuela
Trump: Venezuelayı 51. eyalet yapmayı düşünüyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 21:36

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Amerikan Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda, Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü aktararak, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullandı.

Trump, Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret ederek, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 Ocak'ta Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülke ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" dile getiriyor.

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir eyalet yapmak istediği görüşünü dile getirmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Trump#Venezuela

BAKMADAN GEÇME!