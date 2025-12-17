Venezuela rejiminin "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımlandığını duyurdu! Trump: Tam abluka emri veriyorum

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Venezuela ile yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Venezuela’nın Güney Amerika tarihinin şimdiye kadar gördüğü en büyük donanma tarafından tamamen kuşatıldığını söyleyen Trump, "Bu kuşatma daha da büyüyecek ve onlara yaşatacağı şok, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyecek. Ta ki bizden daha önce çaldıkları tüm petrolü, toprağı ve diğer varlıkları ABD’ye iade edene kadar" ifadelerini kullandı.

"MADURO REJİMİ GAYRİMEŞRUDUR"

Nicolas Maduro rejiminin "gayrimeşru" olduğunu ve çalınmış petrol sahalarından elde edilen petrolü uyuşturucu terörizmi, insan kaçakçılığı, cinayet ve adam kaçırma faaliyetlerini desteklemek için kullandığını savunan Trump, "Varlıklarımızın çalınması başta olmak üzere, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi pek çok gerekçe nedeniyle Venezuela rejimi, ‘Yabancı Terör Örgütü’ olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bugün, Venezuela’ya giren ve Venezuela’dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum" açıklamasında bulundu.

"VARLIKLARI ABD’YE İADE EDİLMELİDİR"

Maduro rejiminin Joe Biden yönetimi döneminde ABD’ye gönderdiği yasa dışı göçmen ve suçluların da hızla Venezuela’ya geri gönderildiğini vurgulayan Trump, "Amerika; suçluların, teröristlerin veya diğer ülkelerin milletimizi soymasına, tehdit etmesine veya zarar vermesine izin vermeyecektir. Aynı şekilde, düşman bir rejimin petrolümüzü, toprağımızı veya diğer herhangi bir varlığımızı elimizden almasına da izin vermeyecektir. Bu varlıkların tamamı derhal ABD’ye iade edilmelidir" dedi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD halkının barıştan yana olduğunu ve ülkesine karşı olası bir savaşa izin vermeyeceğini söyledi.

Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ve Şili'deki devlet başkanı seçiminin sonuçlarına değindi.

ABD'de bazı çevrelerin Venezuela ile "akıl dışı bir savaş" başlatmak istediğini öne süren Maduro, "ABD kamuoyunun bu tür senaryolara izin vereceğine inanmıyorum. Biliyorum ki ABD halkı, Güney Amerika'da petrol için savaş çıkarmak isteyen savaş kışkırtıcısı çılgınların ellerini bağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde İngilizce de konuşan Maduro, ABD halkına seslendi:

"Dünyanın her yerindeki kin dolu insanlar ve emperyalistler bu öfkeyi bırakmalı. Endişelenmeyin, mutlu olun. Çılgın bir savaşa hayır, petrol için dökülen kana hayır. Bu, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nin sevgili halkına mesajımızdır."

ABD'deki işçi hareketlerinin, dini toplulukların ve siyasi çevrelerin barışın değerini bildiğini savunan Maduro, bu kesimlerin Venezuela'ya saygının öneminin de farkında olduğunu söyledi.

Venezuela yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatına yönelik "bu tehditleri reddediyoruz" yanıtını verdi. Venezuela hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trump’ın Venezuela’ya yönelik söz konusu açıklamalarının uluslararası hukuku ihlal eden "ciddi ve pervasız" bir tehdit olduğu vurgulandı. Açıklamada, Washington’un bu adımının Venezuela'nın doğal kaynaklarını gasbetmeyi amaçlayan sömürgeci bir girişim olduğu belirtilerek, Caracas yönetiminin, bu durumu Birleşmiş Milletler nezdinde resmi şikayette bulunacağı aktarıldı.

Trump'ın, Venezuela'nın "ABD'den petrol, toprak ve diğer varlıkları çaldığı" suçlamasına ilişkin şu yanıt verildi:

"Bu tehditleri reddediyoruz. Trump, uluslararası hukuku, serbest ticareti ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ederek Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti’ne karşı son derece ciddi ve sorumsuz bir tehdit savurmuştur. Trump, sosyal medya paylaşımlarında Venezuela’nın petrolünün, topraklarının ve maden zenginliklerinin kendisine ait olduğunu varsaymakta ve bu nedenle ülkenin tüm kaynaklarının derhal kendisine teslim edilmesi gerektiğini savunmaktadır. ABD Başkanı, ülkemize ait zenginlikleri ele geçirmek amacıyla, tamamen akıl dışı bir şekilde Venezuela’ya sözde bir deniz askeri ablukası dayatmayı hedeflemektedir."

Açıklamada, ABD halkına ve dünya kamuoyuna, "Venezuela'nın zenginliklerini çalmaya yönelik Donald Trump’ın gerçek niyetlerini" bir kez daha ortaya koyan bu aşırı tehdidi her düzeyde reddetme çağrısı da yapıldı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda Hanuka Bayramı'nı kutlayan çok sayıda Yahudi misafiri ağırladı. ABD'deki Yahudilerle çok yakın ilişkileri olduğunu anlatan Trump, İsrail'e desteklerinin tam olduğunun altını çizerek, kabinesinde ve yakın çevresinde önemli pozisyonlarda çok güçlü Yahudi isimlerin olduğunu vurguladı.

"İsrail için çok şey yaptım, biz İsrail'i seviyoruz." diyen Trump, birinci başkanlık döneminde Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıyan kararı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini buraya taşıması gibi siyasi adımlarını hatırlattı.

"Bunların mümkün olduğunu kimse hayal bile edemezdi ve benden önce hiçbir başkan bunları gerçekleştirememişti." ifadesini kullanan Trump, İsrail'in güvenliği için her yıl milyarlarca dolar destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de ateşkesi sağladığını ve 59 ülkenin bu sürece destek verdiğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da gerçekten bir barış var artık." dedi.

Konuşmasında İran'a yüklenen Trump, bu ülkenin nükleer kapasitesini "tamamen yok ettiklerini" savunarak, bunun İsrail'in güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

ABD'deki İsrail lobisinin eskiden açık ara en güçlü lobi olduğunu ifade eden Trump, artık bu lobinin eskisi kadar güçlü olmadığını belirterek, "Bu konuda dikkatli olmalısınız, eskiden daha güçlüydünüz." yorumunu yaptı.