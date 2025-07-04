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Trump ve Zelenski görüştü: ABD ile anlaştık

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Zelenski#Görüşme
Trump ve Zelenski görüştü: ABD ile anlaştık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 17:16

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin baş danışmanı Andriy Yermak, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenski arasında görüşme gerçekleştiğini duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin baş danışmanı Andriy Yermak tarafından duyurulan görüşmenin "önemli ve anlamlı" ifade edildi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yermak, "Başkanlar arasındaki görüşme çok önemli ve anlamlıydı. Tüm detaylar çok yakında açıklanacak” dedi.

Görüşmeye ilişkin Zelenski tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kiev'e askeri yardım göndermeye devam etmesi konusunda "Trump ile Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için çalışmak üzere" anlaştıklarını söyledi.

Zelenski açıklamasında, “Hava savunması konusunda fırsatları konuştuk ve hava sahamızı korumak için birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.

İki lider arasındaki görüşme, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeden bir gün sonra gerçekleşti.

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#Trump#Zelenski#Görüşme

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