Trump ve Zelenski görüştü: ABD ile anlaştık

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin baş danışmanı Andriy Yermak tarafından duyurulan görüşmenin "önemli ve anlamlı" ifade edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yermak, "Başkanlar arasındaki görüşme çok önemli ve anlamlıydı. Tüm detaylar çok yakında açıklanacak” dedi.

Görüşmeye ilişkin Zelenski tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kiev'e askeri yardım göndermeye devam etmesi konusunda "Trump ile Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için çalışmak üzere" anlaştıklarını söyledi.

Zelenski açıklamasında, “Hava savunması konusunda fırsatları konuştuk ve hava sahamızı korumak için birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.

İki lider arasındaki görüşme, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeden bir gün sonra gerçekleşti.