×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump ve Vance'i ölümle tehdit etmişti: Cezası belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#JD Vance
Trump ve Vancei ölümle tehdit etmişti: Cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 09:38

ABD'nin Michigan eyaletinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e yönelik ölüm tehdidinde bulunan kişi, federal mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Yardımcısı JD Vance ile aynı isim baş harflerini ve soyadını taşıyan 67 yaşındaki James Donald Vance Jr. hakkında açıklama yaptı. Bakanlığa göre Vance Jr., sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Donald Trump ve JD Vance’i öldürmekle tehdit etti.

Paylaşımlarında, öldürülme ya da müebbet hapis cezası alma ihtimalini umursamadığını yazan Vance Jr., mahkemede verdiği ifadede Başkan ve Başkan Yardımcısı’nı öldürme veya yaralama tehdidi suçlamalarını kabul etti.

Michigan Federal Mahkemesi, sanığı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ABD’de 20 Ekim’de, Richard Spring isimli başka bir kişinin de Trump’ı öldürmekle tehdit ettiği için 18 ay hapis ve 2 bin dolar para cezasına mahkûm edildiği hatırlatıldı.

Gözden KaçmasınBM Güvenlik Konseyinden Gazzede Barış Kurulu kararıBM Güvenlik Konseyi'nden "Gazze'de Barış Kurulu" kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Trump#JD Vance

BAKMADAN GEÇME!