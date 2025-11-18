Trump ve Vance'i ölümle tehdit etmişti: Cezası belli oldu

Haberin Devamı

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Yardımcısı JD Vance ile aynı isim baş harflerini ve soyadını taşıyan 67 yaşındaki James Donald Vance Jr. hakkında açıklama yaptı. Bakanlığa göre Vance Jr., sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Donald Trump ve JD Vance’i öldürmekle tehdit etti.

Paylaşımlarında, öldürülme ya da müebbet hapis cezası alma ihtimalini umursamadığını yazan Vance Jr., mahkemede verdiği ifadede Başkan ve Başkan Yardımcısı’nı öldürme veya yaralama tehdidi suçlamalarını kabul etti.

Michigan Federal Mahkemesi, sanığı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ABD’de 20 Ekim’de, Richard Spring isimli başka bir kişinin de Trump’ı öldürmekle tehdit ettiği için 18 ay hapis ve 2 bin dolar para cezasına mahkûm edildiği hatırlatıldı.