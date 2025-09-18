Trump ve Starmer'den basın açıklaması: 3'üncü Dünya Savaşı çıkacaktı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Trump, dün kraliyet ailesiyle bir araya geldiği Windsor Kalesi'nden ayrılarak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmek üzere Marine One helikopteriyle Buckinghamshire'a geçti. Trump, Başbakan Starmer'in kır evi Chequers'a geldi. Starmer, Trump'ı kapıda karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısında konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantıyla "Biz insanların hayatlarını güzelleştirmek istiyoruz. Bu iki ülkenin neler yapabileceğini görmek istiyoruz." sözleriyle başladı.

Starmer'in ardından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:



"Ev sahipliğinizden çok memnunuz. Windsor Kalesi'nde gerçekleştirdiğim ziyarette en güzel şekilde ağırlandım. Ülkelerimizin iş birliğinin dünyada eşi benzeri yok. Burada yaşayan İngilizler ve atalarımız da birlikte çalıştı. Bu ilişkimiz bu bağımız beni bu sebep çok heyecanlandırıyor. Starmer çok iyi pazarlık yapıyor ve harika bir anlaşmaya imza attık. Eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik anlaşmasına da imza attık ve çok hızlı bir biçimde harekete geçeceğiz. Aramızda bulunan teknoloji devleri ile iş birliği yapacağız. Birçok farklı sektörde el ele tutuşacağız. Zaman ilerlerken istihdam oranında güzel gelişmeler gerçekleştiriyoruz. 17 trilyona ulaştık istihdam konusunda. 8 ay önce değişmeye başladı ve önümüzdeki aylarda bu sayılar artmaya devam edecek. Emsali görülmemiş yeni gelişme olacak. Ayrıca İngiltere'ye savunma harcamalarını arttırması konusunda tebrik ediyorum. 7 savaş bitirdik ama Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, en kolay bitireceğimi zannettiğim savaştı bitiremedik ancak bitireceğiz. Aramızdaki ilişki nedeniyle bu savaşı çok kolay bitireceğimi düşünmüştüm. Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Putin beni yüz üstü bıraktı. NATO'ya da çabaları dolayısıyla tebrik ediyorum. NATO'ya silah yardımında bulunuyoruz onlar da bunu ödüyor elbette. ABD, savaş konusunda 350 milyar dolar harcadı. İşler kontrolden çıktı. Şu anda İngilizce konuşan dünyanın bütün halklarını korumak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta Charlie Kirk vuruldu. Gelecekte başkan olabileceğini düşünüyordum. Gençliği korumaya çalışıyordu. Ailesi perişan oldu. Bu odadakiler ile birlikte Charlie'nin anmasını gerçekleştireceğiz. İngiliz-Amerikan halkının tarih boyunca birliğinin korunması için adımlar attığını söylüyorum. Bu sebeple sayın başbakana teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

"REHİNELER SERBEST KALMALI"

Starmer, İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararına ilişkin "Tartıştığımız birçok konu ile birlikte masaya yatırdık. Bu süreçte dünya ülkeleri ile ilişkilerdeki pek çok şey etkili. Rehineler artık serbest bırakılmalı. Aynı zamanda Gazze'ye yardım gitmesi gerek. Ekiplerimiz bu mevzuyu derinlemesine inceliyorlar. Hamas, Filistin yönetiminde söz sahibi olamaz. 7 Ekim, Holokost'tan sonra yaşanmış en kötü olay" dedi.

Trump ise, "Bizim yapmak istediklerimiz arasında güvenli bir İsrail için adımlar atıyoruz. Rehinelerin ivedilikle serbest kalmasını da istiyorum. Bu vahşi günlerin yaşandığı günde savaş bir an önce durmalı. Hamas, rehineleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Bu durum Starmer ile nadir aynı görüşte olmadığımız konu. 7 Ekim dünyanın en kötü günlerinden biri oldu. Rehinelerin salınmasını istiyorum. Rehineler kurtarılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"SUÇLULARI ÜLKEMİZDEN ATIYORUZ" VURGUSU

Yasadışı göç konusuna değinen Trump, "Biden hükümeti hiçbirini denetlemedi ve çetelerden, kartellerden çok sayıda yasadışı göçmen geldi. Kongo da dahil olmak üzere bir sürü ülke suçlularını ABD'ye yolladı. Bizim ülkemize tımarhanelerden hapishanelerden giren kişileri ülkemizden atıyoruz." şeklinde konuştu.

Starmer, yasadışı göçmenlerin İngiltere'den geri gönderilmesi için Fransa ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

"PUTİN BENİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

"Rusya'da şu anda Ukrayna'dan daha fazla asker kaybediyor ve Putin'in beni yüzüstü bırakması beni üzüyor" diyen Trump, Putin ile görüştüğünü Ukrayna'nın çok önemli bir yer olduğunu vurguladığını belirtti.

Haberin Devamı

Trump, "Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı" iddiasını sürdürdü ve Afganistan'ın ABD tarafından işgal edilmesinin hata olduğunu savundu. Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın 1 saat içinde çözüldüğünü söyledi.

Trump'ın ardından konuşan Starmer, "Putin üzerinde baskı uygulamamız gerek. Trump bu baskıyı uyguluyor elbette. Vurulacağını düşünmediğimiz yerler vuruldu. Polonya'ya da saldırmaya çalışıyorlar. Bu durum Rusya'nın cesaretini arttırıyor. Barış isteyen biri gibi davranmıyorlar. Ukrayna için Ukraynalılar ile birlikte yaptıklarımızı sürdürüyoruz. Fransa bu konuda çok çalıştı." dedi.

Starmer, sözlerini "Putin'in üstünde daha fazla baskı olması gerek. Avrupa içinde çok önemli bir durum bu. İngiltere, Avrupalı dostları olmadan bir hiç. Avrupa'nın dört bir yanıyla çalışıyoruz elbette ABD ile birlikte. Ukrayna'nın en güçlü haline gelmesini istiyoruz. Savaştan sonra olabilecekleri değerlendiriyoruz. Bu konuda liderlik rolünü üstlendik. Kalıcı bir sonuca varmak istiyoruz. Baktığımızda da Putin'e güvenmiyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

Haberin Devamı

Starmer'in sözlerini tamamlayan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "3'üncü Dünya Savaşı çıkacaktı. Biz bunu engelledik" değerlendirmesinde bulundu.

"TİKTOK BAŞKAN OLMAMI SAĞLADI"

TikTok'un satışına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, TikTok sosyal medya platformunun değerinin çok büyük olduğunu ifade ederken şöyle konuştu:



"Başkan Şi Cinping ile konuşacağım. TikTok benim başkan olmamı sağladı. Seçim kampanyası döneminde gençlere ulaşmama yardımcı oldu. Ekibim orada olmam gerektiğini söyledi ve şu anda da hergün giriyorum. Kısa kısa izliyorum. Yakın zamanda görüşmelerimizin iyi gitti satış konusunda sonuca varacağız"