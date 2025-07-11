Trump ve Putin'in dostluğu kısa sürdü: ABD'nin NATO planı! Ukrayna yeniden silahlandırılacak

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump arasındaki yakın ilişki dönemi kısa sürdü. Rusya'yı Ukrayna şehirlerini hedef alarak savaşı tırmandırmakla suçlayan Trump, maddi yükün ABD tarafından ödenmeyeceği yeni bir Ukrayna'yı silahlandırma planı için harekete geçti. Trump’ın NATO üzerinden silah satışı modeli, Ukrayna savunmasını Rusya'ya karşı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yetkililer, Ukrayna'ya özellikle hava savunma sistemlerinin öncelikli olarak gönderilebileceğini belirtti. Öte yandan, Beyaz Saray'dan üstü düzey bir yetkili, Ukrayna'ya savunma teçhizatlarının yanı sıra saldırı silahlarının da verilebileceğini dile getirdi.

NBC News'e demeç veren Trump, ittifakın bu silahların maddi bedelini tamamen karşılayacağını vurgulayarak, "Silahlar önce NATO'ya gönderilecek, NATO da bunları Ukrayna'ya verecek" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, X'te yaptığı açıklamada, Trump ile görüştüğünü ve Ukrayna'ya destek sağlamak için müttefiklerle koordineli şekilde çalıştıklarını duyurdu.

SALDIRI AMAÇLI SİLAHLAR DA VERİLEBİLİR

Axios'un haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, doğrudan Ukrayna'ya silah gönderileceği iddialarını yalanladı. Bir yetkili, "ABD'nin NATO'ya silah sağlayacağını, NATO'nun bu silahları nasıl kullanacağına kendisinin karar vereceğini" kaydetti.

Axios'a konuşan bir kaynak, saldırı amaçlı silahların da Ukrayna'ya temin edilebileceğini ifade etti. Planın ne zaman hayata geçirileceği ve hangi silahların transfer edileceği henüz netlik kazanmadı. NATO müttefiklerinin saldırı amaçlı silahları ABD'den satın alarak Ukrayna'ya teslim etmesi durumunda Beyaz Saray'ın buna engel olmayabileceği aktarıldı.

ABD VE RUSYA ARASINDA GERGİNLİK

Trump, NBC’ye verdiği röportajda, pazartesi günü Rusya hakkında "önemli bir açıklama" yapacağını duyurarak, "Rusya'dan hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

Haberin Devamı

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın önerdiği Rusya yaptırım paketi de değerlendirme aşamasında. Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump'ın yaptırımları uygun gördüğü şekilde uygulama ve geri çekme konusunda "yüzde 100 esneklik" sağlanırsa destekleyeceğini bildirdi.

UKRAYNA'YA PATRIOT SİSTEMLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ile Patriot bataryalarının paylaşımı konusunda Avrupa ülkeleriyle "aktif olarak" görüştüğünü söyledi.

Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

Haberin Devamı

"Başka Patriot bataryaları ve başka fırsatlar da var. Patriot bataryaları sipariş eden ve sevkiyatları yakında başlayacak olan ülkelerden herhangi birinin silahları Ukrayna'ya göndermeyi teklif etmesi harika olur."

Gözden Kaçmasın ABD Afrika’da neyin peşinde Haberi görüntüle

TRUMP'IN TAVRI NEDEN DEĞİŞTİ?

Trump yönetimi, uzun süredir Ukrayna’ya doğrudan askeri yardım konusunda temkinli davranıyordu. ABD Başkanı, daha önce Rusya-Ukrayna savaşına doğrudan müdahil olmaktan kaçındığını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Trump'ın göreve başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'ya hava savunma sistemleri gönderilmesini bir süre askıya almıştı. Ancak Trump, bu hafta başında yeni bir kararla hava savunma sistemlerinin Kiev yönetimine verilmesinin önünü açtı. ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya yalnızca savunma amaçlı ekipmanların gönderileceğini öne sürdü.