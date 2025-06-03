Trump ve Putin İngiltere'yi endişelendirdi: İngiltere Avrupa'da savaşa hazırlanıyor! Nükleer denizaltılar, uçaklar ve füzeler yolda

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İngiliz hükümetleri, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana her on yılda bir savunma incelemeleri yapıyor. Son inceleme 2021'de yapılmış ve 2023'te güncellenmişti. 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'nın giderek şiddetlenmesi ve Trump'ın göreve geldikten sonra Avrupa ile savunma ittifakının yapısını değiştireceğinin sinyallerini vermesi nedeniyle bu yıl yeni bir rapor hazırlandı.

NATO’nun eski Genel Sekreteri George Robertson liderliğinde hazırlanan raporda, ülkenin 7 bin uzun menzilli füze tedarik etmesi gerektiği belirtilerek, yeni bir siber komuta merkezi kurulması tavsiye edildi. Ayrıca, İngiltere'nin nükleer kabiliyetlerinin zayıf olduğuna dikkat çeken Robertson, ordunun yeniden yapılandırılmasını önerdi.

Starmer yönetimi, raporun ardından harekete geçti. Hükümetin yeni stratejik savunma planına göre, 12 yeni saldırı denizaltısı inşa edilecek. Ayrıca insansız hava araçları (İHA) üretimi artırılacak ve mühimmat stokları genişletilecek.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer

'TEHDİTLER ÖNGÖRÜLEMEZ VE ACİL'

İngiltere'nin silahlanma programına ilişkin bilgi veren Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya saldırabileceğini iddia ederek, "Tehditler öngörülemez ve acil. Bu nedenle savaşa hazır olmalıyız" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın Avrupa'ya etkisine değinen İngiltere lideri, Rusya'nın nükleer bir tehdit oluşturduğunu savundu. Avrupa'ya yönelik siber saldırıların arttığını vurgulayan Starmer, amaçlarının İngiltere’nin askeri kapasitesini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Starmer hükümeti, Robertson'un raporunda tespit edilen eksikleri gidermek için orduya yatırım kararı aldı ve siber güvenliğe 1,35 milyar dolar harcanacağını duyurdu. İngiltere, İHA üretimini de artıracağını açıkladı.

İNGİLTERE ASKER SAYISINI ARTIRACAK

New York Times'ın (NYT) haberinde, İngiliz ordusundaki asker sayısının Napolyon döneminden bu yana en düşük seviyeye gerilediği bilgisi verildi. Starmer yönetiminin aldığı karara göre, ülkenin asker sayısını artırmak için orduya ait konutların onarımı ve yenilenmesine 1,5 milyar sterlinden fazla ek kaynak aktarılacak.

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Robertson, asker sayısının artırılması amacıyla gençlerin askeri eğitim almasını da önerdi. Plana göre, okullarda silahlı kuvvetlerin rolü anlatılacak ve askeri öğrenci sayısı yüzde 30 artırılacak. Ayrıca, olası bir savaş durumunda yedek güçlerin seferber edilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılacak.

Londra'nın silahlanma planını değerlendiren Royal United Services Institute’den Malcolm Chalmers, İngiltere'nin "eş zamanlı olarak hem jeopolitik hem de teknolojik" sorunlarla karşı karşıya olduğu uyarısını yaparak, "Bu, bir neslin en iddialı savunma planı. Hem jeopolitik hem de teknolojik zorluklara hazırlık gerekiyor" diye konuştu.

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Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 153 bin aktif personeli ve 80 bin civarında yedek askeri bulunuyor.

TRUMP'IN HAMLELERİ ENDİŞE YARATTI



İngiltere, ABD ve Avustralya ile Çin'e karşı kurulan AUKUS ittifakı kapsamında nükleer denizaltı filosunu genişletecek. Starmer hükümeti, 12 yeni denizaltının inşa edilmesi için yatırım yapacak.

Denizaltı filosunu genişletme planı, ilk başta İngilizlerin ABD desteği almasını öngörüyordu. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göreve gelmesiyle Washington'un tutumunda yaşanan değişim, İngiltere'de endişelere neden oldu.

Financial Times (FT), İngiltere'nin yatırım kararını ABD Donanması'nın Avrupa'dan çekilme ihtimaline karşı hayata geçirmeye karar verdiğini belirtti. Haberde, İngiltere hükümetinin bu adımla Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmak istediği öne sürüldü.

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NYT'ye konuşan Chalmers, Rusya donanmasına karşı denizaltıların yeterli olmayabileceğine işaret ederek, "Daha fazla denizaltı, ABD'nin tamamen çekilmesine karşı bir çözüm değil. Ancak kısmi bir güvence sağlayabilir" dedi.

İngiltere, 2024 yılında 6 yeni savaş gemisi inşa etme kararı almıştı. İngiliz hükümeti, yeni denizaltılar üretme kararıyla son 2 yılda 2. kez donanma yatırımına yönelmiş oldu.

STARMER'İN HEDEFİ NÜKLEER KAPASİTELİ SAVAŞ UÇAKLARI

İngiltere, silahlanma programı kapsamında taktik nükleer silah taşıyabilen savaş uçakları satın almayı planlıyor. İngiliz medyası, bu hamleyle, İngiltere’nin ABD’ye olan nükleer bağımlılığını azaltabileceğini vurguladı.

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Liberal Demokratların milletvekili Mike Martin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, inceleme hakkında şu ana kadar bilinen ayrıntıların "İngiltere hükümetinin artık Amerikalılara Avrupa güvenliğinde rol alma konusunda tam olarak güvenmediğinin bir işareti" olduğunu kaydetti.

İngiltere için asıl önemli olanın Rusya'nın nükleer saldırı gücüne karşılık verebilecek kabiliyete sahip olmak olduğunu savunan Martin, şunları sözlerine ekledi:

"Asıl önemli nokta havadan nükleer silahlarla saldırabilme kapasitesine sahip olmak. Bu, ABD'nin bize sağladığı en önemli nükleer yetenek. Bu sayede Moskova'yı denizaltılarımızdan ateşlenecek nükleer bombalarla hedef almamız gerekmez."