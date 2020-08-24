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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 21:42 | Son Güncelleme:

Trump ve oğluna dava şoku!

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Trump ve oğluna dava şoku!
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ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi ve oğlu Eric Trump hakkında New York Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın aile şirketinin mali işleri konusunda yürütülen soruşturmanın ardından şirkete ve oğlu Eric Trump'a dava açtı.

Davanın Cumhuriyetçi Partinin Trump'ı yeniden başkan adayı gösterdiği gün açılması ise dikkati çekti. Trump'ın şirketinin “kredi güvencesi, ekonomik ve vergi avantajları” için mal varlığını “şişirdiği” iddiası üzerine açılan davada, New York Başsavcısı James, mahkemeden Eric Trump'ı ifade vermeye çağırmasını istedi.

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