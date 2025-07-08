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Beyaz Saray'da kritik görüşme! Netanyahu, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

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#TRUMP#Netanyahu#Beyaz Saray
Beyaz Sarayda kritik görüşme Netanyahu, Trumpı Nobele aday gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 02:14

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da 3. kez biraraya geldi. Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü için aday olarak gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da biraraya geldi. Trump görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "İnsanların ölmesi beni üzüyor. Hamas ateşkes istiyor. Gazze'de barış yolundayız. Barış için her şeyi yaparım" dedi.

"PUTİN'DEN MEMNUN DEĞİLİM"

Putin'den hiç memnun değilim. Saldırılarını durdurmamasından hayal kırıklığına uğradım. İran bizimle görüşmek istiyor. İran ile ilgili haberleri yarın göreceksiniz. Umarım İran'a yeniden saldırmayız. İran ile görüşme gelecek hafta olacak.

"UKRAYNA'YA SİLAH YOLLAYACAĞIZ"

Ukrayna'ya daha fazla silah yollayacağız. Kendilerini savunmak zorundalar.

TRUMP'I NOBEL'E ADAY GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Nobel komitesine yazdığı mektubu Trump’a verdi.

Beyaz Sarayda kritik görüşme Netanyahu, Trumpı Nobele aday gösterdi


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#TRUMP#Netanyahu#Beyaz Saray

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