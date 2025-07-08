Beyaz Saray'da kritik görüşme! Netanyahu, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da biraraya geldi. Trump görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "İnsanların ölmesi beni üzüyor. Hamas ateşkes istiyor. Gazze'de barış yolundayız. Barış için her şeyi yaparım" dedi.

"PUTİN'DEN MEMNUN DEĞİLİM"

Putin'den hiç memnun değilim. Saldırılarını durdurmamasından hayal kırıklığına uğradım. İran bizimle görüşmek istiyor. İran ile ilgili haberleri yarın göreceksiniz. Umarım İran'a yeniden saldırmayız. İran ile görüşme gelecek hafta olacak.

"UKRAYNA'YA SİLAH YOLLAYACAĞIZ"

Ukrayna'ya daha fazla silah yollayacağız. Kendilerini savunmak zorundalar.



TRUMP'I NOBEL'E ADAY GÖSTERDİ



İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Nobel komitesine yazdığı mektubu Trump’a verdi.



