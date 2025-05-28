Trump ve Netanyahu İran yüzünden kapışmış

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İsrail medyasına yansıyan haberlerde, iki lider geçen perşembe yaptıkları telefon görüşmesinde sert bir tartışma yaşadı. Daha önce kamuoyuna Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin Tahran’a karşı aynı yaklaşıma sahip olduğu yönünde açıklamalar gelirken, görüşmenin bu durumun tersine işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı. İddiaya göre Trump görüşmede Netanyahu’ya “kendi anlaşma yapma yeteneğine güvendiğini” belirterek, “İran’la her iki tarafın da çıkarına olacak diplomatik bir çözümden yana olduğunu” söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşme sonrası “mutabakat sağlandığı” açıklamasını yapmıştı.Görüş ayrılığının İsrail’in İran’ın nükleer programının tamamen sona erdirilmesi talebi olduğu düşünülüyor. Müzakere sürecinde ABD’li yetkililerden bu konuda birbiriyle çelişen çok sayıda açıklama gelmiş, İran tarafı ABD’yi “masada farklı basında farklı” konuşmakla suçlamıştı.

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PEZEŞKİYAN ARABULUCU UMMAN’A GİTTİ

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerde ilerleme sağlandığı iddia edilirken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, süreçte arabulucu olan Umman’a iki günlük ziyaret gerçekleştiriyor. Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın son müzakereleri “çok çok iyi” olarak nitelendirmesinden iki gün sonra, “barış ve istikrarı” teşvik etmek amacıyla Maskat’a gittiğini belirtti. Pezeşkiyan yola çıkmadan önce televizyonda yaptığı konuşmada “Bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi konusunda ortak bir bakış açısı ve ortak bir sese ulaşmak için diyalog kurmayı umuyoruz” dedi.