Trump ve Netanyahu görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan damgası: Türkiye ve F-35 açıklamaları dünyada yankılandı

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mar-a-Lago’da düzenlediği görüşme sırasında Türkiye’ye yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan kişisel ilişkisini öne çıkarırken, Ankara’ya F-35 satışı konusundaki niyetini tekrarladı. İsrail basını ise Netanyahu’nun bu olası satışa şiddetle karşı çıktığını ve iki lider arasındaki görüşmede bölgesel konuların masaya yatırıldığını duyurdu.

Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olasılığı olup olmadığı yönündeki bir soruya Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Netanyahu de ona saygı duyuyor. Aralarında bir sorun çıkmayacak. Bir sorun yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması konusunda ne düşündüğü sorusuna ise "Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Onlar bunu asla İsrail'e karşı kullanmayacak, söz veriyorum" dedi.

Trump'ın Erdoğan’a dair ifadeleri, Türkiye-İsrail-ABD üçgenindeki dinamikleri yeniden gündeme taşıdı. Trump, Suriye’deki gelişmelerde Türkiye’nin rolüne de atıfta bulunarak bölgesel dengelerin önemini vurguladı. Dış basın, Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmedeki Türkiye vurgusuna geniş yer verdi. Uluslararası medya kuruluşları, özellikle F-35 satışı ihtimalinin İsrail’de nasıl bir tepkiyle karşılandığını belirtti. Haberlerde, Trump'ın Erdoğan ile güçlü bağlarına değinen ifadeleri öne çıkarıldı.

ARAB NEWS: F-35 HEDEFİ SÜRÜYOR

Arab News, Trump'ın İsrail’in itirazlarına rağmen Türkiye’ye F-35 satışı hedefinden vazgeçmediğini bildirdi. Haberde, ABD’nin 2019’da Türkiye’yi F-35 programından çıkardığı hatırlatıldı. Trump’ın “bunu çok ciddi olarak düşündüklerini” söylediği kaydedildi.

Gazete, Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişkilerin bu karardaki etkisine işaret etti. İsrailli politika yapıcıların, F-35’lerin Türkiye’ye avantaj sağlayacağı endişesini dile getirdiği belirtildi. İki ülkenin Suriye konusundaki anlaşmazlıklarına da dikkat çekildi.

Trump'ın, olası bir çatışma sorusuna verdiği yanıt da haberde yer buldu. Trump, “Sorun yaşamayacağız. Hiçbir şey olmayacak” ifadelerini kullandı. Arab News, Trump'ın Erdoğan’ı "çok iyi bir dost" olarak tanımladığını vurguladı.

TIMES OF ISRAEL: SURİYE VURGUSU

Times of Israel gazetesi, Trump'ın Suriye’deki gelişmelere ilişkin yorumunu öne çıkardı. Trump'ın, Suriye devriminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli rolü olduğunu söylediği aktarıldı.

Gazete, Netanyahu’nun ise savaş sırasında İran eksenini zayıflatan eylemleriyle Esad’ın düşüşündeki payını göstermeye çalıştığını yazdı. Trump'ın, İsrail ve ABD’nin “Suriye konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunu” söylediği ancak ayrıntı vermediği ifade edildi. Times of Israel, Netanyahu’nun, “Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmak” istediği yorumuna yer verdi.

C14: "ERDOĞAN BANA KARŞI MÜKEMMELDİ"

İsrail merkezli C14, Trump'ın Türk kuvvetlerinin Gazze’ye konuşlanması ihtimaline ilişkin sözlerini haberleştirdi. Trump’ın bu konuda Netanyahu ile görüştüğü bildirildi. ABD Başkanı'nın, “Türkiye harika, Erdoğan iyiydi, en azından bana karşı” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Trump'ın Netanyahu için ise “Harika bir iş yapıyor, onsuz İsrail hayatta kalamazdı” ifadelerini kullandığı söylendi. Trump, İsrail Başbakanı’nı “savaş kahramanı” ve “güçlü bir adam” olarak nitelendirdi.

Trump'ın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkim var. Bunu konuşacağız ve bu Bibi ile de ilgili olacak” sözlerine haberde yer verildi.

YNET: ERDOĞAN'IN ROLÜNÜ DEFALARCA VURGULADI

İsrailli Ynet Trump'ın, Erdoğan’ın Orta Doğu için taşıdığı önemi defalarca vurguladığını yazdı. Trump’ın, Ankara’nın bölgesel dokudaki yerini öne çıkardığı belirtildi.

Trump'ın “Hamas'ı ikna eden ve son anlaşmayı mümkün kılan kişi Erdoğan'dı” dediği belirtildi. Türkiye’nin, Katar ile birlikte Gazze’nin yeniden inşasına katılmayı beklediği, İsrail hükümetinin ise buna karşı çıktığı aktarıldı. İsrail gazetesi, konunun Trump ile toplantıda gündeme gelmesini, Türkiye’nin Gazze'ye güçlerini konuşlandırmasının gündemde olduğuna işaret ettiğini öne sürdü.

HAARETZ: ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN DERİNLİĞİNE DAİR GÜÇLÜ MESAJ

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, görüşmenin ardından Trump'ın Türkiye ile ilgili önemli ifadeler kullandığını duyurdu. Trump'ın, “Türkiye ve Erdoğan ile olan iyi ilişkilerini vurguladığının altı çizildi. Trump'ın ifadeleri, ABD-Türkiye ilişkilerinin derinliğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Haaretz, Trump'ın daha önceki beyanlarını da tekrar hatırlatarak, “Türkler harikaydı ve Erdoğan da benim açımdan mükemmeldi” sözlerini hatırlattı. Trump'ın Netanyahu’ya verdiği desteğin yanı sıra Türkiye ile ilişkileri geliştirme çabasında olduğu açıklandı. Haaretz, Trump'ın ifadelerinin bölgesel dengelerde yaşanabilecek bir değişimin sinyallerini verdiği yorumunu yaptı.

MAARİV: "ERDOĞAN'LA HARİKA BİR İLİŞKİM VAR"

İsrail gazetesi Maariv, Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisine dair sözlerini okuyucularıyla paylaştı. Haberde, ABD Başkanı’nın “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkim var ve bunu Başbakan Netanyahu ile de görüşeceğim” dediği bildirildi.