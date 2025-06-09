Trump ve Netanyahu görüşecek: Masada İran ve ikili ilişkiler var

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Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın Netanyahu ile görüşeceğini bildirdi. Görüşmelere ilişkin bilgi veren yetkililer, iki ismin İran'ın nükleer programı hakkında görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Görüşmeye üst düzey askeri yetkililerin de katılması bekleniyor. Trump ve Netanyahu'nun, görüşmede ABD-İsrail ilişkilerine dair de konuşacağı belirtildi.

AFP'nin haberine göre, ABD Başkanı, 22 Mayıs'taki son görüşmelerinde Netanyahu'yu İran'a yönelik olası bir askeri müdahaleden kaçınması konusunda uyardığını ifade etmişti. Kaynaklar, iki liderin görüşmede İran ile nükleer müzakerelerdeki son durumu ve Tahran'ın ABD'nin nükleer anlaşma teklifine verebileceği olası yanıtları masaya yatıracağı bilgisini verdi.

Trump ve Netanyahu'nun eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevden alınması sonrası gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.