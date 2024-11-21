Trump ve Musk'ın tartışmalı dostluğu: 'Çok eğleniyorlar'

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve ABD'li milyarder arkadaşı Elon Musk'ın, hükümeti yönetmeye hazırlanırken "Çok eğlendikleri" bildirildi.

ABD'deki 60. Başkanlık seçimi öncesinde ve sonrasında Musk, dünya liderleriyle yapılan görüşmelere katıldı. Trump ailesiyle yemek yedi ve Trump'ın yeni yönetimini oluşturmaya başladığı son iki hafta boyunca varlığını sürekli gösterdi.

Trump'ın Flordia'nın tatil bölgesi Mar-a-Lago'daki malikanesine konuk olan Musk, Trump'ın aile fotoğrafına katıldı. Trump'ın torunu Musk'ın "amca seviyesine" yükseldiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu bir dövüş müsabakasına katılan Musk, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile birlikte uçtu. Musk ile seyahatine ilişkin konuşan Donald Trump'ın oğlu, "Keşke 20 saat daha boyunca beraber uçsaydık. Çünkü şimdiye kadar yaptığım en büyüleyici konuşmalardan birini gerçekleştirdim. Deha seviyesi inanılmaz. Sadece sorular sorup dinlemek istedim" dedi.

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Independent gazetesinde yer alan habere göre, yeni başkana yakın kişiler Trump ile dünyanın en zengin insanı arasında gelişen yakın ilişki karşısında şaşırmış durumdalar.

Dostlukları tartışma konusu olsa da Musk'ın Trump üzerinde etkisinin sınırlı olduğu görüldü. Musk, hükümet değişiminin eşbaşkanı Howard Lutnick'in Hazine Bakanı olması için baskı yaptı. Ancak Lutnick, Ticaret Bakanlığı'na aday gösterildi. Musk ayrıca, Florida Senatörü Rick Scott'ın yeni Senato Cumhuriyetçi Parti'nin başına geçmesini savundu, ancak senato Güney Dakota'dan John Thune'u seçti.

Yine de Brendan Carr'ın Federal İletişim Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesi, Musk'ın isteğiyle uyumlu göründü. Carr'ın iletişimden sorumlu en yetkili kişi olması, Musk'ın CEO'su olduğu Starlink'e fayda sağlayabilir.

Politico'da yer alan habere göre Trump, Musk'ın etrafında olmasıyla ilgili yardımcılarından gelen şikayetleri görmezden geldi ve Musk'ın başkalarıyla yapamayacağı davranışlarını kabul etti.

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İkilinin dostluğuna ilişkin konuşan bir Mar-a-Lago'daki çalışanı, "Musk, Başkan Trump gibi, insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamıyor. Bu durumu da Trump ferahlatıcı buluyor. Musk, muhtemelen dünyada Başkan Trump ile gerçekten ilişki kurabilen tek kişi" dedi.

Başkana yakın bir kaynak ise Musk hakkında, "ABD Başkanı olmaktan daha büyük bir sorun yok. Trump, sorunları çözmekten çok etkileniyor ve Musk bu sorunların çözümünde Trump'a yardımcı oluyor. Bu durumda Musk'a, ön sıradan koltuk sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK EĞLENİYORLAR"

New York Post'ta yer alan habere göre Musk, Trump'ın yakın çevresindeki itibarını artırarak Trump'ın en yakın sırdaşı haline geldi. Haberde, Musk ile Trump'ın neredeyse her kabine seçimi hakkında konuştuklarını belirtti.

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Post'a konuşan bir kaynak, “Musk, büyük ölçüde yeni tanıştığı insanlarla yaptığı konuşmalardan edindiği fikirlerle ağırlığını koyuyor ama Trump'ın tek karar verici olmasından da rahatsız değil” dedi.

Kaynak, “İkisini gören ya da ikisiyle aynı odada bulunan herkes, Trump'ın Musk'a davranışında bir rekabet olmadığını fark edebilir” ifadesinde bulundu.

Kaynak ayrıca, Trump'a Musk kadar yakın olabilecek ikinci bir kişinin olmadığının altını çizdi.

Bir başka Mar-a-Lago çalışanı ise Politico'ya, Trump ve Musk ilişkisi hakkında “Bu bir kankalık ve çok eğleniyorlar.” yorumunda bulundu.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te, Başkan Trump ile vakit geçirmekten gerçekten keyif alıyorum. Doğrudan deneyimim, onun mükemmel bir mizah anlayışına sahip harika bir adam olduğu yönünde. Bir kez bile kötü bir şey yaptığını görmedim" paylaşımında bulundu.

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Musk, "Açık olmak gerekirse, bazı kabine adayları hakkında görüş bildirmiş olsam da, birçok seçim benim bilgim dışında gerçekleşiyor ve kararlar %100 Başkan'a ait" açıklamasını paylaşımına ekledi.